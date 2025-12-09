Justo Molinero explica com va començar l’emissora Radio TeleTaxi
- El locutor i presentador de televisió Justo Molinero explica com Ràdio TeleTaxi va passar de ser pirata a una emissora consolidada
Hi ha emissores de ràdio que són històriques. Moltes fa dècades que acompanyen els seus oients al cotxe, a casa o a la feina. Hi ha qui prefereix escoltar les notícies i d’altres només música. Però sovint la història rere aquests canals es desconeix. El locutor de ràdio i presentador de televisió Justo Molinero explica al programa L’any que vas néixer com va crear Radio TeleTaxi.
El mundial de futbol
Any 1982. Molinero treballava de taxista. Justament aquell estiu es va disputar el Copa del Món de futbol a Espanya i alguns dels partits van tenir lloc a Barcelona. Per tant, el nombre de turistes que van venir a la ciutat va augmentar i, conseqüentment, també la quantitat d'usuaris de taxis.
El presentador va pensar que seria bona idea crear una emissora perquè, en cas que els visitants oblidessin algun objecte a un dels taxis, poguessin trucar i poder-lo localitzar de manera ràpida. El número de telèfon que la cadena de ràdio anunciava era precisament el de Molinero. Així, podia aprofitar per fer publicitat del seu negoci.
Per poder materialitzar la voluntat de crear aquesta nova cadena va el presentador parlar amb el que llavors era l’alcalde de Barcelona, però no va tenir gaire sort: “vaig anar a parlar amb en Narcís Serra i li vaig proposar la meva idea. Em va dir que li semblava perfecte, però això no depenia d’ell, era una cosa de Madrid.”
No va poder tirar endavant el projecte legalment, així que ho va fer de manera pirata. Quatre anys després, el 1986, va viure les conseqüències de no tenir llicència. “Un dia jo estava fent el programa a Santa Coloma i va venir la policia a dir que això s'havia acabat, que s'havia de tancar l'emissora”, explica el comunicador. Després de 24 hores pensant, va decidir continuar amb el projecte un altre cop sense tenir cap llicència.
Fill adoptiu de Mataró
El moment decisiu de la carrera de Molinero va ser quan per fi la cadena es va poder legalitzar, l’any 1992. Ho va fer a Mataró. El director de l’emissora de la ciutat del Maresme, Francisco Palasí, i l’amo de la cadena, José María Ballvé, van proposar-li de fer un programa. El locutor va acceptar amb una única condició: poder portar tots els companys de Radio TeleTaxi. Des de llavors, la cadena no ha parat d’emetre música i d’acompanyar a oients de tota Catalunya.