Per què l'àvia del cantant de Love of Lesbian creia que acabaria sent un drogoadiccte?

En temps de repressió o de conflictes bèl·lics, la música sempre ha sigut un canal d’expressió i de resistència enfront dels règims autoritaris. La dictadura franquista va coincidir en el mateix espai i moment amb el moviment hippy que, sorgit als anys seixanta, cercava la llibertat i la pau al món. Mecanismes de propaganda com el NO-DO van servir per criminalitzar la música i els ambients on hi hagués més llibertat, associant-los, per exemple, amb el consum de drogues. Tot i que el règim franquista va acabar l'any 1975, les idees que transmetia encara van perdurar durant les següents dècades. La tensió entre la voluntat de crear i la repressió social la va viure el cantant de la banda Love of Lesbian, Santi Balmes.
La por a les drogues
El vocalista es va criar durant els 70 amb els seus avis, amb els quals tenia un salt generacional molt gran. Balmes recorda, al programa L'any que vas néixer, com la seva àvia, d'ideologia més tradicional, s'alarmava quan el veia tocant la guitarra. “Nen, em donaràs molts disgustos”, li deia la dona. “Acabaràs fet un 'drogadito'”, afegia.
“Acabaràs fet un 'drogadito'“
Balmes comenta que un altre temor de la seva àvia era que deixés embarassada alguna dona: “Ho veia claríssim". "No va passar mai perquè em va quedar tan clar que seria com la desgràcia més bèstia que podia passar a escala estatal”, confessa.
El camí cap a la música
El líder de Love of Lesbian és fill únic, una situació poc habitual en la seva generació. Com que s’avorria molt va desenvolupar un món interior molt ric: “Per a mi els llibres, la guitarra i el piano eren els meus amics”.
L'artista va descobrir que la música era la seva passió quan, de petit, va anar de colònies amb l’escola. “Jo vaig pujar a aquell autobús sense saber a què dedicar-me i quan vaig baixar ja ho sabia”, recorda. El seu amic Joan li va posar una cançó amb auriculars. La peça que va captivar Santi Balmes va ser 'The Logical Song', de Supertramp. Aquell dia diu que va començar a “apreciar les harmonies que hi havia en aquella quantitat de composició”.
A Balmes també el va marcar el disc del musical Jesus Christ Superstar, un vinil que tenia a casa perquè els seus pares l’havien comprat a Londres després de veure l’òpera rock. A diferència de la majoria de joves d'aquella època, ell tenia la versió en anglès dels actors originals i no la de Camilo Sesto i Ángela Carrasco. La influència anglosaxona li va acompanyar durant la seva carrera. Qui li diria que acabaria sent el cantant d'un grup indie com Love of Lesbian?