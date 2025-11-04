La xef Carme Ruscalleda: "És la dona qui ha mantingut la cultura del lloc"
- La xef Carme Ruscalleda explica que va patir masclisme des que va néixer
La desigualtat entre homes i dones durant el franquisme es manifestava en tots els àmbits. Milers de mares i àvies que van ser joves en aquells temps conserven històries de la discriminació que van patir. La cuinera Carme Ruscalleda n’és un exemple. Al programa L’any que vas néixer, repassant el masclisme que ha viscut, comenta que "és la dona qui ha mantingut la cultura del lloc i la cultura que ens defineix".
Discriminació en la família
La política de la dictadura franquista fomentava que les famílies tinguessin molts fills. Les nenes eren discriminades respecte als seus germans, ja que sovint havien d’ajudar les mares en les tasques domèstiques. Però la distinció de gènere començava des del mateix naixement. Ruscalleda recorda que el seu pare va sentir una gran decepció, perquè "sempre deia que volia tenir un fill".
“Sempre deia que volia tenir un fill“
Criada en una família pagesa de Sant Pol de Mar, la cuinera explica que, en aquella època, les noies estudiaven "el just per anar a treballar". En el seu cas, com que "era molt bona alumna", li van atorgar un premi de consolidació que consistia a estudiar "comerç mercantil", és a dir, dos anys més d’estudis. Fins llavors, mai no havia practicat cap esport d’equip. Tot va canviar amb l’arribada d’una nova directora al centre, que va permetre que les alumnes poguessin jugar a bàsquet. També van poder participar en una obra de teatre amb nois.
La cuina i les dones
Tradicionalment, la cuina s’ha associat a l’àmbit femení, però professionalment ha estat un espai dominat pels homes. En revisar unes imatges del NO-DO al programa presentat per Xavi Bundó, Ruscalleda observa com en els grans hotels les cuines eren territori masculí. Segons la divulgadora, els empresaris d’aquella època pensaven que les treballadores "esverarien el galliner masculí". Si la situació ha canviat, ha estat "gràcies a les mateixes dones que han presentat currículums brillants", afirma la xef.
Mentre treballava a la xarcuteria familiar—el seu primer treball—, Carme Ruscalleda va estudiar art a l’escola Massana. Sempre havia volgut fer-ho. La seva carrera com artista per casar-se un cop la seva parella, el Toni, va tornar de la mili. Rient, amb el presentador, ho explica: "tota la vida de nòvios tocava casar-nos, i mai més hi vaig pensar, em vaig treure l’espina".
Juntament amb el seu marit, la cuinera va obrir el seu restaurant. Avui, els temps han canviat, i és habitual veure dones com ella al capdavant de negocis prestigiosos. Sense anar més lluny, Ruscalleda és l’única dona al món amb set estrelles Michelin.