José Corbacho al calabós: per què la policia va detenir l'actor quan era jove?
- L’actor José Corbacho explica que va ser detingut per la policia quan feia teatre
Des de ben petit, el cineasta i humorista José Corbacho ha estat un amant de la interpretació. Nascut a l’Hospitalet de Llobregat el 12 de desembre de 1965 —el seu pare era extremeny i la seva mare de Salamanca—, l’actor ja despuntava fent teatre a l’escola.
Els seus inicis en el teatre
Segons explica Corbacho a L’any que vas néixer, programa presentat per Xavi Bundó, el teatre va entrar a la seva vida quan tenia sis anys. Va començar practicant-lo al col·legi fent obres anuals, però el seu interès pel teatre d’aficionats va anar a més dins. A mesura que creixia, s’ajuntava amb més gent per assajar: “Vam muntar una companyia de petits quadres escènics, Sant Isidre Junior. Allà ja vam començar pràcticament cada setmana i cada mes a fer obres de teatre”. S’inspiraven en grups ja consolidats com La Cubana o Comediants.
Una actuació que va acabar en una detenció
“Vam simular un atracament a un bar d'Hospitalet“
José Corbacho, ja de jove, va organitzar juntament amb el seu grup de teatre una performance al barri de La Florida. "Vam simular un atracament a un bar d'Hospitalet", assegura. Mentre que la gent veia una obra de teatre, van entrar tres atracadors, que eren actors, per segrestar-los. Segons relata José Corbacho, va aparèixer un cotxe amb una sirena de la policia que els van deixar.
Tot semblava tan real que, quan els veïns van veure el suposat cotxe policial van contactar amb la Guàrdia Urbana per alertar de la situació. “La Guàrdia Urbana va trucar a la Policia Nacional. La Policia Nacional va trucar a la Guàrdia Civil i com cap cap de seguretat sabia què era... van pensar que eren els GEO, ja que no avisaven. Van aparèixer cotxes de la Policia Nacional per ajudar-los”.
Corbacho, que interpretava el personatge de policia, es fa ficar tant en el paper que no es va adonar que venien “reforços”. “Podeu sortir amb les mans en alt”, explica que va dir als suposats segrestadors. De sobte, el públic i els actors va sortir del bar fent la conga de Jalisco. L’actor comenta que la gent li va dir que apagués el megàfon. "Em giro veig un policia amb una metralleta.(...) Ens van detenir i van anar al calabós", afegeix. El més graciós de tot és que els assistents pensaven que el reforç policial era part de l'espectable. "Com us ho heu currat amb cotxes de veritat", comenta que els deien.
Després de la detenció van haver d’anar a judici
“El delicte era haver simulat que érem agents de seguretat“
"El delicte era haver simulat que érem agents de seguretat", sosté l'actor hospitalenc. A més a més, la sirena se la va deixar un amic seu de la Guàrdia Urbana: 'Es va liar la de Troia amb sindicats.... I ens vam acollonir tant que vam contractar l'advocat que havia portat els Joglars". Per sort, després del judici, no van ficar a la presó Corbacho i els seus companys. Això sí, es van gastar un munt de diners en la seva defensa!