Com va descobrir Àlex Casanovas que volia ser actor?
- Al programa L'any que vas néixer l’actor Àlex Casanovas explica com va saber que volia ser actor i les dificultats de la professió
El món de la interpretació no és un camí fàcil o lineal. Els actors han de dedicar molts anys a la professió per poder fer camí. N'hi ha alguns que es tiren anys sense feina i d’altres que en tenen molta en un mateix període de temps. N'és un exemple l’actor Àlex Casanovas, qui repassa la seva carrera als escenaris i al cinema al programa L'any que vas néixer, presentat per Xavi Bundó.
Aprendre per casualitat
Àlex Casanova comenta que va descobrir que volia ser actor "de casualitat". Aquesta passió li va arribar una mica més tard que la mitjana habitual. Va tenir el seu primer contacte amb la interpretació quan cursava 8è d'EGB. Ell i els seus companys van fer una obra de teatre per poder recaptar diners pel viatge de final de curs a Menorca.
“això no té res a veure amb mi, ho sento“
L'intèrpret va fer un pas endavant als 16 anys i va iniciar-se en un grup de teatre juvenil. No s'esperava que després que un dels joves no pogués actuar li demanessin a ell d'interpretar el seu paper. En un primer moment es va negar i els va dir: "Mireu, perdoneu, però això no té res a veure amb mi, ho sento". Però, com ell mateix s'autodefineix com a "fàcil", explica que al final va accedir-hi. I, així, és com es va quedar "enganxat completament en el món del teatre".
Els alts i baixos de la carrera d'actor
Després de sortir en produccions importants i de fer-se un nom en l'esfera del teatre català, Casanovas ha hagut de treballar com a cambrer en certes èpoques perquè no li sortia feina com a actor. Al programa comenta que haver de buscar-se la vida en altres llocs és una situació que li "passa a tots i a una gran majoria".
Àlex Casanovas apunta que està "en una època en què fa tres anys" que no ha "tingut cap oferta de feina". "Quan passa, el que has de tenir clar és que si has de viure i menjar, has de treballar on sigui", afegeix l'artista.
Repassant les imatges del NO-DO, Casanovas reflexiona sobre el llegat que deixen els actors després de l'èxit. Ell només és capaç de reconèixer a Ricardo Calvo en un clip en què surten bastants famosos de l'època de la dictadura. "Quan deixes d'estar de moda o quan la feina comença a afluixar, ningú se'n recorda de com eres ni res", comenta.
La història d'Àlex Casanovas s'assembla a la de molts actors i actrius que l'han precedit i que vindran en un futur. Al cap i a la fi, l'essència del teatre i del cinema rau en el present i en la capacitat que tenen intèrprets com ell de transformar un guió en emoció.