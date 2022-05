Javier Cámara: "Yo solo quería ser actor de teatro"

Javier Cámara es un habitual de nuestro cine y de la pantalla de nuestros televisores. En Las mañanas de Pepa Fernández nos presenta Rapa, original de Movistar Plus+, creada por Pepe Coira y Fran Araújo y dirigida por Jorge Coira junto a Elena Trapé. Además, el pasado abril decidió regresar a las tablas después de 12 años con Los farsantes en el Teatro Valle-Inclán de Madrid.

Las mañanas de RNE con Pepa Fernández - Javier Cámara: "He ido cumpliendo sueños a lo grande" - 25/05/22 - Escuchar ahora

“Desde Realidad de Tom Stoppard en el María Guerrero. Cuando eché la vista atrás se lo pregunté a María Pujalte, ‘¿hace cuánto que hicimos eso?, era otro siglo’. Además, parece que se te olvida otro. Estoy con tres compañeros asiduos del teatro como Bárbara Lennie, Nuria Mencía y Francesco Carril. Y yo decía ‘jo, tendría que haber hecho esto’”, rememora el actor.

Aunque, la primera idea que tuvo ligada en el mundo de la interpretación fue hacer teatro. “Yo solo quería ser actor de teatro. Era lo que más me gustaba. Una compañía de teatro que te acoge, que empiezas en la escenografía, a clavar los clavos, a hacer pequeños papelitos y que con el tiempo vas creciendo”.

Los sueños

La obra de teatro en la que se ha sumergido Cámara son varias funciones en una. Solo cuatro actores viajan por decenas de personajes, espacios y tiempos haciendo una sátira sobre el mundo teatral y el audiovisual. Con un punto de reflexión sobre el éxito, el fracaso y los papeles que encarnamos en la ficción y la realidad.

37.15 min La sala - 'Los farsantes', de Pablo Remón, con Nuria Mencía, Javier Cámara, Francesco Carril y Bárbara Lennie - 21/04/22 - Escuchar ahora

Estructura en capítulos como si fuese una novela y tratando el tema de los sueños. La manera que tiene cada uno de soñar despierto. Pero, ¿con qué soñaba Javier? “Yo de sueños voy sobrado. Cuando llegué a este, quería ser actor de teatro. Ahora hago televisión y cine. Pero echo la vista y me doy cuenta que yo tenía pocos. Lo único que quería era marcharme de pueblo. Me imagino que tendría muchos, pero no los tenía presente”.

Sobre las tablas, su personaje sufre un accidente y se da cuenta de que todo lo que hace no le gusta realmente. “Tiene una caída de caballo. Una epifanía. Él es un director exitoso y se va a Hollywood a intentar convencer a esa actriz maravillosa porque es su primera oportunidad, aunque su vida y visión cambia por el accidente de avión”.