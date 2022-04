'Rapa', serie policial rodada entre Ferrol e Cedeira que ficciona o asasinato da alcaldesa de Cedeira

De Rapa, que se estrea no Festival de Málaga, asistiramos á rodaxe en Cedeira, unha serie de intriga sobre un crime sen resolver, o da alcaldesa desta vila da Coruña.

O director Jorge Coira plantéxaa como unha alcaldesa con moitos anos gobernando, pero "detrás dese asasinato van aparecendo historias ocultas, historias con moita mochila detrás".

A alcaldesa é interpretada por Mabel Rivera. "Unha muller que ten moita presenza ao longo de toda a serie, pero en ausencia".

Efémero personaxe, o da rexedora, nun momento de esplendor do xénero feito en Galicia. Mabel Rivera destaca que " En Galicia hai cantidade de temas que desvelar, que aínda non se tocaron , moitas veces creo que por medo das propias televisións".

Galicia no xénero negro

Cedeira coma plató

Moitos veciños axudan satisfeitos como figurantes a construír a Cedeira da ficción. Así o recoñece unha parella de mozos do lugar. "Ese ambiente de toda a vida, onde o meu pai foi mariñeiro, que veñamos a facer escenas do mar é xenial".

Xunta a eles, recoñecidos actores galegos. Algún non é a primeira vez que traba no porto da vila, aínda que a vez anterior non foi para o cine.

"A primeira vez que traballei en Cedeira foi de mariñeiro, na mariña mercante, vin cargar eucaliptos¡ E agora veño facer unha película¡ As dúas veces, con moita ilusión", ri César Cambeiro.

As localizacións entre Ferrol e Cedeira e a rapa das bestas conforman o escenario, unha paisaxe que impresinou á tamén directora do thriller, Elena Trapé.

"A mí el paisaje me impactó muchísimo. Era muy gracioso, porque iba localizando con el equipo gallego, estaba en los sitios y decía: esto es increíble¡ Y veía que los otros estaban tal cual, porque ya estáis acostumbrados. Sabemos que Galicia es preciosa".

Mónica López e Javier Cámara son os protagonistas desta ficción de seis capítulos que se verá en toda España próximamente