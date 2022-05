El actor Javier Cámara se cita con Carlos del Amor en La matemática del espejo para hacer un repaso de su larga trayectoria como actor, y abrirse emocionalmente en una profunda charla que ha dado mucho de sí. Javier cuenta que se enamoró del teatro, y que fue en una de esas funciones donde conoció a Santiago Segura y le ofreció un papel para la primera película de Torrente en 1998, el personaje que lo lanzó al estrellato.

Javier Cámara recuerda estar en una actuación en la escuela de arte dramático cuando Santiago Segura apareció de golpe: “El tío entró y me dijo ‘un día voy a hacer una película contigo’”.

Cartel de la película Toorente, el brazo tonto de la ley (1998) GTRES

Y así fue. Santiago Segura cumplió su palabra y Javier Cámara también. Dos hombres de palabra que esperaron mucho tiempo desde la propuesta inicial hasta el primer rodaje. Segura lo cuenta con cierta ironía: “Me preguntó que cuando sería y le dije que más adelante, que de momento no. No tenía nada, ni el guion. Sólo la idea. Y él me dijo ya que sí. Que contase con él. A partir de entonces le llamaba de vez en cuando, y lo alucinante de la historia es que tardé 6 años desde que se lo dije hasta que conseguí la financiación. Y se mantuvo fiel. Sólo puedo agradecérselo. Gracias Javier”.