Lasanya de carbassó, una recepta sense pasta del Chef Bosquet

  • L'opció de la lasanya de carabassó del Chef Bosquet és molt més sana i nutritiva que la tradicional
Ingredients Preparació
  • 2 Carbassons
  • 1 Ceba
  • 1 Pastanaga
  • 1 Pebrot vermell
  • 300 g Lluç
  • 150 g Tomàquet triturat
  • Sal, pebre i orenga
  • 1 Nou de mantega
  • 1 Cullerada de midó o farina
  • 1 Got de llet
  • Sal
  • Pebre
  1. Cuina el lluç en una paella fins que estigui totalment cuinat.
  2. Talla les verdures. Les sateges uns minuts i hi afegeixes el tomàquet triturat, la sal, el pebre i l’orenga.
  3. Mentre redueix, fon la mantega i afegeix la farina.
  4. Afegeix la llet fins que es formi la beixamel i rectifica de sal i pebre.
  5. Afegeix el lluç esmicolat a la barreja de verdures.
  6. Talla el carbassó i el cuinem a la planxa fins que quedi tou.
  7. Posa per ordre beixamel, carbassó, el lluç esmicolat i vas repetint en capes fins acabar amb els aliments i la salsa beixamel.
  8. Forneja 10 minuts a 200 ºC.

La lasanya és un dels plats més coneguts de la gastronomia italiana. La seva estructura per capes permet una personalització de la recepta al gust de tothom. El més comú és utilitzar com a base pasta i salsa de tomàquet amb carn. Tanmateix, el Chef Bosquet proposa trencar amb l'elaboració convencional amb una lasanya de carbassó amb lluç.

Lasanya de carabassó preparada per fornejar

El Chef Bosquet afegeix formatge en pols per gratinar la lasanya de carabassó.

Aquest plat que el xef elabora a Cuina brutal porta l'acompanyament de tomàquet clàssic i inclou verdures com pastanaga, ceba i pebrot. Tot i això, la cremositat de la lasanya és deguda a un altre element, la beixamel. El Chef Bosquet revela el seu secret per obtenir un gust ideal: cuinar la farina amb la mantega abans d'afegir la llet.

