Lasanya de carbassó, una recepta sense pasta del Chef Bosquet
- L'opció de la lasanya de carabassó del Chef Bosquet és molt més sana i nutritiva que la tradicional
- Explora totes les receptes de Cuina brutal a RTVE Play
Chef Bosquet
|Ingredients
|Preparació
|
|
La lasanya és un dels plats més coneguts de la gastronomia italiana. La seva estructura per capes permet una personalització de la recepta al gust de tothom. El més comú és utilitzar com a base pasta i salsa de tomàquet amb carn. Tanmateix, el Chef Bosquet proposa trencar amb l'elaboració convencional amb una lasanya de carbassó amb lluç.
Aquest plat que el xef elabora a Cuina brutal porta l'acompanyament de tomàquet clàssic i inclou verdures com pastanaga, ceba i pebrot. Tot i això, la cremositat de la lasanya és deguda a un altre element, la beixamel. El Chef Bosquet revela el seu secret per obtenir un gust ideal: cuinar la farina amb la mantega abans d'afegir la llet.