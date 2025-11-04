La recepta de gelat de formatge i fruits vermells del Chef Bosquet pas a pas
- El Chef Bosquet presenta una forma saludable de menjar gelat: amb fruits vermells i formatge
RTVE Catalunya
El Chef Bosquet prepara a Cuina brutal un gelat de formatge i fruits vermells, una opció saludable, refrescant i molt saborosa. Primer, cal congelar prèviament els ingredients perquè tinguin la textura adequada.
Posa a la picadora les maduixes, els gerds i els nabius. Per equilibrar-ne l’acidesa, afegeix-hi un plàtan, que és essencial per endolcir. Incorpora també el mascarpone, o qualsevol altre formatge cremós, i tritura-ho tot fins a obtenir una mescla homogènia. Amb un motlle de gelat, serveix-ho i gaudeix d'aquestes postres!