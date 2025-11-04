Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Els programes de RTVE Catalunya

La recepta de gelat de formatge i fruits vermells del Chef Bosquet pas a pas

  • El Chef Bosquet presenta una forma saludable de menjar gelat: amb fruits vermells i formatge
  • Recupera la recepta de Cuina brutal de palmeres d'ametlles amb xocolata
La recepta de gelat de formatge i fruits vermells del Chef Bosquet pas a pas
El Chef Bosquet després de cuinar el glat de formatge i fruits vermells RTVE Catalunya
RTVE Catalunya

El Chef Bosquet prepara a Cuina brutal un gelat de formatge i fruits vermells, una opció saludable, refrescant i molt saborosa. Primer, cal congelar prèviament els ingredients perquè tinguin la textura adequada.

Gelat de formatge i fruits vermells

El gelat de formatge i fruits vermells que ha preparat el Chef Bosquet RTVE Catalunya

Posa a la picadora les maduixes, els gerds i els nabius. Per equilibrar-ne l’acidesa, afegeix-hi un plàtan, que és essencial per endolcir. Incorpora també el mascarpone, o qualsevol altre formatge cremós, i tritura-ho tot fins a obtenir una mescla homogènia. Amb un motlle de gelat, serveix-ho i gaudeix d'aquestes postres!

Para todos los públicos Gelat de pastís de formatge i fruits vermells - Cuina brutal - Cuina Brutal | Veure
Cuina brutal - Gelat de pastís de formatge i fruits vermells
Es noticia: