La recepta d'amanida de ruca, mango i formatge de cabra del Chef Bosquet
- El Chef Bosquet prepara una amanida plena de contrastos, amb ruca, mango, nous i formatge de cabra
Al programa Cuina brutal, el Chef Bosquet prepara una amanida fresca i saludable de ruca, nous i formatge de cabra. La planta, amb el seu toc lleugerament cruixent, és la base d’aquesta recepta. Posa-la en un bol. Prepara la resta d’ingredients: les olives negres, que aporten color i gust, talla-les a rodanxes i afegeix-les al recipient. Incorpora també les panses, que donen una dolçor que contrasta amb la resta d’ingredients, i les nous, que hi aporten textura. El rul·lo de cabra s’afegeix al final, per decorar i donar-hi un toc atractiu.
Per a la vinagreta, barreja puré de mango, una mica de gingebre (per un punt picant), pebre, sal i oli d’oliva. Remena-ho bé i aboca-ho sobre l’amanida. A l’hora d’emplatar, col·loca primer la ruca, després la resta d’ingredients i, finalment, el formatge amb un raig d’oli.
Bon profit!