La recepta d'hummus de remolatxa amb crudités del Chef Bosquet, un snack fresc i saludable
|Ingredients
|Preparació
Picotejar entre hores és molt comú, tant si et trobes treballant com si estàs a casa. Aquest costum se sol associar amb mals hàbits alimentaris a causa de menjar snacks amb baix valor nutritiu. Tanmateix, el Chef Bosquet proposa a Cuina brutal un ben saludable i gustós: hummus de remolatxa amb crudités.
Al tradicional hummus de cigrons, hi afegeix la remolatxa, un ingredient que aporta minerals amb efecte antioxidant. Les crudités, escaldades i després refredades amb aigua amb gel, són cruixents i gustoses, un bon contrast amb la cremositat de l'hummus. D'aquesta manera, podràs tastar les verdures d'una altra forma. A més, podràs reservar a la nevera aquest snack per menjar-lo quan vulguis. T'atreveixes amb aquesta recepta?