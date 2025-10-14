Enlaces accesibilidad
La recepta d'hummus de remolatxa amb crudités del Chef Bosquet, un snack fresc i saludable

Ingredients Preparació
  • 200 g cigrons cuits
  • 500 g remolatxa cuita
  • 1 llimona
  • 1 culleradeta de tahini
  • Sal
  • Pebre
  • 100 g espàrrecs frescos
  • 2 pastanagues
  • 4 tiges d'api
  • 1 bossa de gel
  1. Posa una olla amb aigua a bullir, mentres tant renta i talla les verdures.
  2. Prepara un bol amb aigua gelada per tallar la cocció.
  3. Amb l'ajuda d'una espàtula, treu les verdures de l'olla i posa-les a l'aigua glaçada.
  4. En una picadora, posa-hi els cigrons, el suc de la llimona, un bocí de remolatxa, la tahina, la sal, el pebre i un rajolí d'oli d'oliva verge extra. Tritureu-ho tot. Si no queda prou cremós, afegeix oli d'oliva, que farà que emulsioni.
  5. Trasllada l'hummus a un bol per servir-lo. Decora'l amb oli d'oliva, escames de sal negra i cibulet.
  6. Treu les crudités de l'aigua amb gel i eixuga-les amb paper de cuina. Col·loca-les en un plat per servir.
  7. Acompanya les crudités amb el bol d'humus. Reserva a la nevera o serveix el conjunt.

Picotejar entre hores és molt comú, tant si et trobes treballant com si estàs a casa. Aquest costum se sol associar amb mals hàbits alimentaris a causa de menjar snacks amb baix valor nutritiu. Tanmateix, el Chef Bosquet proposa a Cuina brutal un ben saludable i gustós: hummus de remolatxa amb crudités.

Hummus de remolatxa amb crudités

Hummus de remolatxa acompanyat amb crudités de pastanaga, api i espàrregs.

Al tradicional hummus de cigrons, hi afegeix la remolatxa, un ingredient que aporta minerals amb efecte antioxidant. Les crudités, escaldades i després refredades amb aigua amb gel, són cruixents i gustoses, un bon contrast amb la cremositat de l'hummus. D'aquesta manera, podràs tastar les verdures d'una altra forma. A més, podràs reservar a la nevera aquest snack per menjar-lo quan vulguis. T'atreveixes amb aquesta recepta?

