El humor negro y mezquino de ‘Alimañas', la comedia berlanguiana de Jordi Sánchez y Carlos Areces

Alimañas ofrece en menos de 90 minutos una buena dosis de humor negro, y lo hace con un reparto de lujo encabezado por Jordi Sánchez y Carlos Areces, dos de los rostros más reconocibles de la comedia nacional. El propio Jordi Sánchez dirige también la cinta junto con Pep Antón, en lo que significa su estreno detrás de las cámaras.

Ambos firman igualmente el guion, una adaptación de la obra de teatro ¡Mamáaa!, que escribieron también juntos en el año 2000 y que un gran número de compañías han representado por toda España desde entonces. Precisamente, fue el éxito de la obra lo que les empujó a adaptarla a la gran pantalla. Sin embargo, paradójicamente, pese a que la adaptación estaba lista desde 2004, no fue hasta 2023 cuando llegó a los cines.

El humor mezquino de Alimañas “Tenemos que vender esta finca ya”. “¿Y mamá? ”. “Mamá tiene que morirse también ya”. En apenas tres frases se resume el humor mezquino que rezuman Carlos y Paco, dos hermanos antagónicos en carácter, pero con un objetivo común: heredar el edificio del que es propietaria Doña Pura, su anciana madre, para salvar su maltrecha economía. Su plan, sin embargo, tiene lagunas. ¿La principal? Que su madre no está dispuesta a morirse tan fácilmente. Pero también, que el edificio está lleno de vecinos de renta antigua que no están dispuestos a dejar que los hermanos se salgan con la suya. Loles León, Carmina Barrios y Pilar Berges en Alimañas RTVE

Un cartel de actrices de lujo “En el caso de la obra, eran dos hermanos que se pelean por un piso y solo aparecen ellos dos. Aquí hemos cambiado el piso por una finca y, al aparecer la finca, aparecen los vecinos”, explicó Jordi Sánchez a RNE durante la presentación de la película. Esos vecinos no son ni más ni menos que Loles León, Carmina Barrios y Pilar Berges, que completan el reparto de lujo de ‘Alimañas’. La combinación de todas ellas aporta una singularidad a la cinta. Son actrices muy dadas a la improvisación, principalmente en el caso de Carmina, a la que el director, poco favorable a que se toquen sus textos, dejó sin embargo actuar con cierta libertad para aportar mayor naturalidad a la película. Junto a ellas, Silvia Abril, en el papel de nuera de doña Pura, un personaje obsesivo compulsivo y manipulador, con el que la actriz manifestó sentirse muy cómodo. No tan a gusto estuvo Abril durante el rodaje de ‘Alimañas’, puesto que su caracterización precisaba de más de dos horas diarias de maquillaje y su personaje estaba literalmente “pasado por agua” durante buena parte del metraje. En Alimañas, Jordi Sánchez y Silvia Abril vuelven a ser pareja, tras el desastre de su matrimonio en Bajo el mismo techo. Loles León, Carlos Areces y Carmina Barrios en Alimañas RTVE