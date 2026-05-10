Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 12 al 17 de mayo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Tú y yo, Los pequeños amores y Rifkin's Festival son solo algunas de las películas que durante la semana del 11 al 17 de mayo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Tequila (Lunes 11 de mayo a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano dirigido por Sergio Garrone en el que Johnny se enfrenta al banquero Burton. Este pretende adquirir de manera ilegal y con el bandido Martínez todas las minas de oro cercanas.

Tú y yo (Lunes 11 de mayo a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play) Drama romántico basado en la historia de Mildred Cram. Un playboy (Cary Grant) y una cantante (Deborah Kerr) se conocen en un lujoso barco y viven un apasionado romance. Aunque ambos están comprometidos, pactan encontrarse en el Empire State Building en seis meses si siguen sintiendo lo mismo.

Shango, la pistola infalible (Martes 12 de mayo a las 12.10 horas en La 2 y RTVE Play) La Guerra de Secesión ha terminado, pero Droster (Eduardo Fajardo) tiene la intención de mantenerse en el poder. Shango (Anthony Steffen) es capturado por sus hombres y acusado de asesinato. Sin embargo, escapa, decidido a poner fin a sus abusos.

Los pequeños amores (Martes 12 de mayo a las 23.10 horas en La 2 y RTVE Play) ¿Qué es el concepto de 'hijidad'? Te lo cuentan Adriana Ozores y María Vázquez en 'Los pequeños amores' Raquel Elices Drama familiar dirigido por Celia Rico. Teresa (María Vázquez) cambia sus vacaciones para ayudar a su madre (Adriana Ozores) tras sufrir un accidente. Ambas intentarán convivir en una casa y un verano sofocantes.

La gent normal (Cortometraje) (Martes 12 de mayo a las 1.05 horas en La 2 y RTVE Play) La tradición en un pueblo valenciano es que padres e hijas bailen un pasodoble el último día de las fiestas. La situación es complicada para Cristina, ya que su padre acaba de marcharse de casa.

Veinte pasos para la muerte (Miércoles 13 de mayo a las 12.10 horas en La 2 y RTVE Play) Manuel Esteba, Antonio Mollica dirigen la adaptación de la novela de Lou Carrigan. Un sargento del ejército confederado encuentra y rescata a un niño mestizo. Pasan los años en su casa y, cuando se convierte en adulto, alguien del pasado vuelve para vengarse del sargento.

Dinamita Jim (Jueves 14 de mayo a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern en el que Jim Farrell debe transportar 500.000 dólares en oro por más de 500 millas en plena Guerra de Secesión. Tendrá que lidiar con el ejército del sur, un bandido mexicano y un pistolero que quieren hacerse con el botín.

Los cuatreros (Viernes 15 de mayo a las 12.10 horas en La 2 y RTVE Play) Una banda de ladrones pretende secuestrar al dueño de un rancho, pero la irrupción de un forastero lo impide. Agradecido, le nombra capataz y su hija se enamora de él, pero no todo es como parece.

Distrito quinto (Viernes 15 de mayo a las 22.55 horas en La 2 y RTVE Play) Cinco hombres cometen un atraco. Cada uno huye por su lado y se reencuentran en un piso que sirve como academia de baile. Juan (Alberto Cosas) es quien lleva el botín, pero se demora en llegar y los sueños del resto de sus compañeros empiezan a desvanecerse.