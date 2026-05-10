Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 11 de mayo: la recién llegada que sorprenderá a todos
- Otra misteriosa joven llega esta semana a 'Valle Salvaje' para cambiarlo todo
- Tienes todos los capítulos de la serie en RTVE Play
Leonor no es la única joven que promete reescribir con su llegada la historia del valle: esta semana, una nueva muchacha aparece junto a ella para ayudarnos a encajar las piezas que faltaban del puzzle. No solo eso, sino que las intrigas de la Casa Grande y la Casa Pequeña continúan: Enriqueta juega a algo que aún no comprendemos, Don Hernando afianza su control y Bárbara está decidida a encontrar a su sobrino cueste lo que cueste.
Capítulo 412 del lunes 11 de mayo
Leonor sigue desaparecida y la tensión crece por momentos. Además, Bárbara se enfrenta a Victoria por querer entrometerse en su vida y en la de Pedrito. Luisa, herida, confronta a Alejo por sus palabras a Enriqueta… ¿Podrá confiar aún en el hombre que ama?
Capítulo 413 del martes 12 de mayo
Rafael pide ayuda a Victoria y Enriqueta, ¿qué se propone el duque? Mientras, Hernando y José Luis lo presionan para alejarse de Dámaso, mientras este se gana al duque con su aparente lealtad. Al anochecer, una misiva urgente llega al marqués con una noticia muy preocupante…
Capítulo 414 del miércoles 13 de mayo
Don Hernando se defiende con firmeza y lanza una acusación que podría cambiarlo todo. Por otro lado, Alejo, acorralado, se enfrenta por fin a Braulio. Esa noche, Leonor regresa al Valle... pero no lo hace sola. ¿Quién es la joven que la acompaña? ¿Y qué buscan colándose en la habitación de Rafael?
Capítulo 415 del jueves 14 de mayo
Don Hernando expulsa a Leonor y Rosalía de la Casa Grande sin miramientos. A su vez, Luisa impide que Bárbara cometa una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar. Mientras, José Luis intenta frenar a Rafael… pero su hijo ya ha elegido de qué lado estar. ¿Será demasiado tarde?
Capítulo 416 del viernes 15 de mayo
Rafael se niega a readmitir a Leonor, pese a los ruegos de Rosalía. Hernando presiona a Victoria para averiguar más sobre la muerte de los bandidos, mientras alguien descubre por boca de Luisa y Bárbara la verdad sobre el hijo de Adriana. ¿Quién comparte ahora el secreto con ellas?