Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 11 de mayo: la recién llegada que sorprenderá a todos

Leonor no es la única joven que promete reescribir con su llegada la historia del valle: esta semana, una nueva muchacha aparece junto a ella para ayudarnos a encajar las piezas que faltaban del puzzle. No solo eso, sino que las intrigas de la Casa Grande y la Casa Pequeña continúan: Enriqueta juega a algo que aún no comprendemos, Don Hernando afianza su control y Bárbara está decidida a encontrar a su sobrino cueste lo que cueste.

Capítulo 412 del lunes 11 de mayo Leonor sigue desaparecida y la tensión crece por momentos. Además, Bárbara se enfrenta a Victoria por querer entrometerse en su vida y en la de Pedrito. Luisa, herida, confronta a Alejo por sus palabras a Enriqueta… ¿Podrá confiar aún en el hombre que ama? Enriqueta con María en brazos RTVE

Capítulo 413 del martes 12 de mayo Rafael pide ayuda a Victoria y Enriqueta, ¿qué se propone el duque? Mientras, Hernando y José Luis lo presionan para alejarse de Dámaso, mientras este se gana al duque con su aparente lealtad. Al anochecer, una misiva urgente llega al marqués con una noticia muy preocupante… Inquietud de Alejo al saberse en manos de Enriqueta RTVE

Capítulo 414 del miércoles 13 de mayo Don Hernando se defiende con firmeza y lanza una acusación que podría cambiarlo todo. Por otro lado, Alejo, acorralado, se enfrenta por fin a Braulio. Esa noche, Leonor regresa al Valle... pero no lo hace sola. ¿Quién es la joven que la acompaña? ¿Y qué buscan colándose en la habitación de Rafael? Leonor regresa acompañada de otra joven desconocida RTVE

Capítulo 415 del jueves 14 de mayo Don Hernando expulsa a Leonor y Rosalía de la Casa Grande sin miramientos. A su vez, Luisa impide que Bárbara cometa una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar. Mientras, José Luis intenta frenar a Rafael… pero su hijo ya ha elegido de qué lado estar. ¿Será demasiado tarde? Enriqueta tranquiliza a Alejo RTVE