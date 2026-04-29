El descubrimiento de Bárbara que cambiará todo en 'Valle Salvaje'

Las últimas semanas para Luisa han sido muy duras: ella está convencida de que Adriana tuvo un niño. Desde que falleciera su amiga no ha parado de investigar en la posibilidad de que Pura y Petra dieran el cambiazo a los bebés, lo que ha provocado que todos en Valle Salvaje desconfíen de ella e, incluso, hayan intentado internarla en una casa de reposo. Bárbara, Alejo, Pepa, Mercedes, todos creen que su amiga está enajenada, y más desde que escuchara el llanto de un bebé en la cabaña de las parteras. Sin embargo, tras el episodio 405 de la serie, ha encontrado un apoyo: la hermana de Adriana parece haber encontrado una pista que puede ayudar a la criada de la Casa Pequeña a descubrir toda la verdad. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Continúa leyendo que te lo contamos!

Bárbara vuelve a la cabaña de Pura y Petra Las dos parteras descansan en su cabaña cuando Bárbara se presenta allí con el deseo de despedirse de ellas y desearles lo mejor para el futuro. La joven está decidida a no volver por el hogar de Pura y Petra, pues cree que sus visitas no hacen más que importunarlas. Petra agradece sus palabras, pues cree que así podrán descansar todas, mientras que la Salcedo de la Cruz siente haber sido una molestia para ellas. La hermana de Adriana también les asegura que se ocupará de que Luisa no las moleste más, pues además la criada está dándose cuenta de que todas las acusaciones que vertía sobre ellas estaban en su cabeza. Pero Bárbara no solo fue para eso a la cabaña, también ha querido tener un detalle con las parteras dándoles unas monedas para su sustento futuro: "Me sigo sintiendo en deuda por las molestias que Luisa y yo les hemos causado. Se lo han ganado con su infinita comprensión", les dice. 02.29 min Valle Salvaje - Bárbara vuelve a la cabaña de Pura y Petra