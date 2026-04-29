El descubrimiento de Bárbara que cambiará todo en 'Valle Salvaje'
- La joven confiesa a Luisa haber escuchado algo en la cabaña de Petra y Pura
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Las últimas semanas para Luisa han sido muy duras: ella está convencida de que Adriana tuvo un niño. Desde que falleciera su amiga no ha parado de investigar en la posibilidad de que Pura y Petra dieran el cambiazo a los bebés, lo que ha provocado que todos en Valle Salvaje desconfíen de ella e, incluso, hayan intentado internarla en una casa de reposo. Bárbara, Alejo, Pepa, Mercedes, todos creen que su amiga está enajenada, y más desde que escuchara el llanto de un bebé en la cabaña de las parteras. Sin embargo, tras el episodio 405 de la serie, ha encontrado un apoyo: la hermana de Adriana parece haber encontrado una pista que puede ayudar a la criada de la Casa Pequeña a descubrir toda la verdad. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Continúa leyendo que te lo contamos!
Bárbara vuelve a la cabaña de Pura y Petra
Las dos parteras descansan en su cabaña cuando Bárbara se presenta allí con el deseo de despedirse de ellas y desearles lo mejor para el futuro. La joven está decidida a no volver por el hogar de Pura y Petra, pues cree que sus visitas no hacen más que importunarlas. Petra agradece sus palabras, pues cree que así podrán descansar todas, mientras que la Salcedo de la Cruz siente haber sido una molestia para ellas.
La hermana de Adriana también les asegura que se ocupará de que Luisa no las moleste más, pues además la criada está dándose cuenta de que todas las acusaciones que vertía sobre ellas estaban en su cabeza. Pero Bárbara no solo fue para eso a la cabaña, también ha querido tener un detalle con las parteras dándoles unas monedas para su sustento futuro: "Me sigo sintiendo en deuda por las molestias que Luisa y yo les hemos causado. Se lo han ganado con su infinita comprensión", les dice.
El descubrimiento de Bárbara en la cabaña
Sin embargo, esa calma que parecía transmitir Bárbara no es la misma con la que llega a la alcoba de Luisa. La joven entra llorando desesperadamente asustando seriamente a la criada por su estado. "Perdóname Luisa, quiero que me perdones es por haber dudado de ti", consigue decir finalmente la Salcedo de la Cruz, que le explica a su amiga que ha ido a la cabaña de Pura y Petra: "Yo solo quería despedirme, darles mi palabra de que no volveríamos nunca más". Luisa cree que las dos parteras han dicho algo a la hermana de Adriana, y está dispuesta a sacar la cara por ella, pero Bárbara finalmente confiesa lo que ha descubierto en la visita: "Lo he oído. Me estaba yendo de la cabaña cuando he oído su llanto. He oído el llanto de un recién nacido".
Luisa se queda sin palabras al saber que ese llanto no estaba en su cabeza, sino que es real. ¿Cuáles serán los pasos a seguir de las dos jóvenes a partir de ahora para descubrir la verdad sobre el hijo de Adriana? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje en La 1 y RTVE Play!