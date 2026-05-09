Una paranoia de película: 'El poder del dinero' es más que una lucha de egos, es una guerra entre reyes

Dos magnates tecnológicos enfrentados para coronarse como reyes del mercado. Una lucha de egos que no duda en recurrir a malas artes para vencer al rival. Y un joven ambicioso y sin escrúpulos obsesionado con el dinero. Una historia con tintes reales que recuerda el enfrentamiento público y sin cuartel que a finales de la pasada década protagonizaron Steve Jobs y Bill Gates por hacer de sus respectivas compañías, Apple y Microsoft, protagonistas de la explosión tecnológica. “Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban", llega a decir el personaje que interpreta Gary Oldman, una cita atribuida a Picasso, pero que ha sido defendida en numerosas ocasiones en sus apariciones públicas por Jobs.

Sobre esta base, el escritor Joseph Finder, gran conocedor de los entresijos de la inteligencia puesto que incluyo llegó a ser a ser reclutado por la CIA para sus servicios, publicó Paranoia, el libro que supuso su consolidación definitiva como maestro de la intriga y el espionaje, y que colaboró en versionar para El poder del dinero. Detrás de las cámaras figura Robert Luketic, que firma con este largometraje uno de sus primeros thrillers, tras haberse convertido en referente de la comedia con títulos como Una rubia muy legal.

Todo en la película recuerda ambientes de poder y revolución tecnológica, con planos frecuentes del skyline de Manhattan y una potente banda sonora que te introduce de lleno en la vorágine de esas nuevas compañías emergentes llamadas a conquistar el mundo. Pero también entra de lleno en un tema que hoy en día sigue de actualidad: cómo la tecnología invade nuestra privacidad.

Harrison Ford y Gary Oldman, en El poder del dinero Relativity Media / RTVE

Kevin Spacey rechazó el papel Al frente, dos gigantes de la interpretación: Harrison Ford y Gary Oldman, que encarnan respectivamente a Jock Goddard y Nicolas Wyatt, sendos propietarios de dos compañías tecnológicas punteras con un pasado común. En El poder del dinero, Gary Oldman cambió completamente de registro, tras haber participado antes en la saga Harry Potter y haber desplegado dotes detectivescas en la trilogía de Batman, encarando al icónico detective James Gordon. Sin embargo, para la construcción de su personaje tiró de experiencia, puesto que ya en 2011 había interpretado al maestro espía George Smiley en otra adaptación de una novela de intriga y misterio: El topo, de John Le Carré. Precisamente, esta actuación fue la que le valió a Oldman su primera nominación a los Oscar. Lo ganó finalmente en 2018, por su interpretación de Winston Churchill en Las horas más oscuras. Pese a su bagaje, Oldman no fue la primera opción del director para interpretar al magnate Nicolas Wyatt. Previamente, se lo ofreció a Kevin Space, que pronto alcanzaría el éxito con House of cards. Harryson Ford es Jock Goddard, el antiguo jefe de Waytt, dispuesto a cualquier cosa por destruir a su pupilo, una rivalidad que, no obstante, queda exclusivamente dentro de las pantallas puesto que, tal y como el propio Ford, explicó, una de las razones por las que aceptó protagonizar este filme fue precisamente poder compartir el talento actoral de Oldman una vez más, como ya hicieran en 1997 en Air Force One. Liam Hemsworth, como Adam Cassidy, en El poder del dinero'. Relativity Media / RTVE

Primer protagonista para Liam Hemsworth Y entre los dos, uno de los ídolos de la época, Liam Hemsworth que cambió la aventura y la lucha por la supervivencia de Los juegos del hambre por “sobrevivir” en otro mundo igualmente complejo: el del poder y la ambición. Es el primer papel protagonista de Hemsworth, que encarna a Adam Cassidy, un joven sin escrúpulos, obsesionado con el dinero y con dejar atrás una vida de miseria encarnada en la figura de su padre, el único contrapunto en este mundo de codicia. Contratado por Wyatt, pronto es reclutado con un objetivo muy concreto: espiar y destruir el imperio de Goddard, y hacerlo desde dentro. Una misión que pronto le convertirá en un peón de la particular partida de ajedrez entre los dos magnates, en la pieza más fácil de sacrificar. “Si espías para Wyatt acabarás en la cárcel, si traicionas a Gotan, acabarás muerto”, le llegan a avisar.