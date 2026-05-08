Horario y dónde ver en TV la final de la Copa de la Reina de balonmano 2026

La XLVII edición de la Copa de la Reina de balonmano arranca este viernes 8 de mayo desde el pabellón Illunbe de San Sebastián, con el enfrentamiento entre el Rocasa Gran Canaria y el KH7 Granollers a partir de las 13.00 horas en el primer encuentro de los cuartos de final.

El Rocasa llega a esta fase final con la moral por las nubes tras su clasificación para las semifinales de la Liga Guerreras, con una remontada ante el Elche. Con este extra de motivación, las de Dejan Ojeda intentarán llevarse a Gran Canaria su tercer entorchado. Enfrente tendrán al KH7 Granollers, entrenado precisamente por un ex del Rocasa, Robert Cuesta.

Primeras rondas La segunda eliminatoria enfrentará al Elda Prestigio contra el Grafometal Sporting La Rioja a partir de las 16.00 horas. El Elda llega al torneo tras haber asegurado recientemente su permanencia en la primera división de la liga regular, tras una temporada con altibajos, pero que ha logrado sostener en la recta final. Se enfrentará al Sporting La Rioja, una de las grandes sorpresas del torneo, tras haber eliminado al Costa del Sol de Málaga. La tercera eliminatoria llegará a partir de las 18.15 horas y enfrentará al Replasa Beti-Onak de Villaba (Navarra) contra el Mecalia Atlético Guardés. El equipo navarro, vigentes semifinalistas de la copa, buscará dar la sorpresa también en esta edición tras haber sido eliminado en los cuartos de final de los playoffs de la liga, precisamente, por el Costa del Sol Málaga, tras caer en el partido de vuelta. Enfrente tendrá a un Mecalia que sigue demostrando un fuerte rendimiento y que, pese a haber caído también en los playoffs de la liga, disputará la final de la EHF European Cup. Los cuartos de final se cerrarán con el encuentro del anfitrión y vigente campeón, el Super Amara Bera Bera, que se enfrentará al Caja Rural Aula Valladolid a partir de las 20.30 horas. Clasificado también para las semifinales de la liga buscará hacer valer el factor cancha. Enfrente tendrá a un Aula Valladolid, con una temporada irregular y que se encuentra en el grupo por la permanencia en la máxima competición del balonmano español.