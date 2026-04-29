Las altas capacidades, una asignatura pendiente en la sociedad, que trata ‘Barrio Esperanza’

El cuarto capítulo de Barrio Esperanza aborda las altas capacidades intelectuales, una asignatura pendiente en la sociedad. Se estima que entre el 7 % y el 10 % de la población presenta altas capacidades; sin embargo, existe una importante falta de identificación: en España, menos del 0,5 % del alumnado está diagnosticado.

A través del personaje de Nayeli y de la implicación de los personajes interpretados por Mariona Terés y Ana Jara, el episodio se centra en las consecuencias de no atender las necesidades específicas del alumnado con altas capacidades, dejando al descubierto las carencias de un sistema educativo que, en muchos casos, no está plenamente adaptado a estas exigencias.

Cuando saber demasiado también duele Destacar puede convertirse en una forma de aislamiento cuando el conocimiento rompe el equilibrio del grupo. En Barrio Esperanza, Nayeli no solo desafía a la profesora con su rapidez, sino también a un sistema silencioso de normas entre iguales, donde sobresalir tiene un coste. Las palabras que recibe —como “pelota” o “friki”— no cuestionan lo que sabe, sino lo que representa. 02.17 min Barrio Esperanza - Nayeli reacciona a los "pelota" y "friki" de sus compañeros Su reacción no es un arrebato sin sentido. Hay gestos que nacen de la saturación, de ese punto en el que contenerse deja de ser una opción. En lugar de replegarse, Nayeli ocupa espacio de la única manera que encuentra: una rebeldía que no rechaza el aprendizaje, sino la etiqueta que la separa. Quizá ahí resida la incomodidad que plantea Barrio Esperanza: qué hacemos con quienes se salen de la norma. Porque, en ocasiones, el problema no es saber demasiado, sino el desamparo que rodea a quienes, como Nayeli, ponen en evidencia los límites de un sistema poco preparado para sostener la diferencia.

El castigo o el vínculo Tras arder el “rincón de la calma” del Esperanza, todas las miradas apuntan a Nayeli y la dirección opta la expulsión de la pequeña, lo que parece ordenar el caos y devolver una sensación de control. Sin embargo, hay fuegos imperceptibles para los que no es suficiente, tan solo, sofocarlos desde fuera para que se extingan por dentro. Nayeli no es solo el incidente: es la pregunta incómoda que permanece después. Esta escena transmite un mensaje claro: educar implica acercarse incluso cuando lo más fácil sería apartar. Reconocer que hay conductas que desbordan porque algo previo también lo hace. “No te voy a dejar sola” es la frase con la que Esperanza decide mirar más allá del acto y no reducir a Nayeli a su error. 02.59 min Barrio Esperanza - Nayeli provoca un incendio y es expulsada

Leer lo que no está en el temario A veces, el desinterés no nace de la carencia, sino del exceso. Cuando el aula no ofrece estímulo ni reto, la mente se adelanta, se desvía, busca salidas propias. Lo que el sistema lee como distracción puede ser, en realidad, una manera distinta de procesar el mundo: más intensa, más abierta y menos compatible con un ritmo escolar homogéneo. Nombrar esa diferencia no debería servir para apartar, sino para comprender. Porque cuando no se reconoce, se convierte en fricción: con el grupo, con la norma y con una misma. La dificultad no siempre está en aprender, sino en encajar; no en comprender, sino en ser comprendida. 02.31 min Barrio Esperanza - Claudia y Esperanza creen que Nayeli tiene altas capacidades Mirar de frente implica asumir una responsabilidad incómoda: ajustar la enseñanza sin convertir la singularidad en aislamiento. No basta con detectar; es necesario sostener lo que ocurre y abrir un espacio donde esa intensidad tenga lugar sin volverse contra quien la habita.

Volver a entrar por la voz de otros A veces, la conexión falla justo donde más se espera y solo queda lo esencial: la palabra directa. En el cuarto capítulo, Esperanza decide conectar el aula con Nayeli desde casa, generando un espacio que permite reparar el vínculo. 01.44 min Barrio Esperanza - Esperanza vuelve a conectar la clase con Nayeli El aula se transforma cuando deja de ser un espacio de juicio y se convierte en comunidad. Dar la palabra no es solo un recurso pedagógico, es una invitación al reconocimiento mutuo. En ese intercambio, Nayeli deja de ser “la que desborda” para convertirse en alguien a quien se le tiende un puente. No se trata de encajarla a la fuerza, sino de construir un “nosotros” donde también quepa su diferencia.

La diferencia como punto de partida Entender que la diferencia no es un fallo, sino una forma propia de procesar el mundo, transforma el relato desde dentro. No se trata de suavizar lo que incomoda, sino de darle sentido sin convertirlo en defecto. Por eso, Esperanza decide acudir a casa de Nayeli junto al resto de sus compañeros. Nombrar la creatividad, la curiosidad o la intensidad como capacidades —y no como problemas— abre una posibilidad distinta: orientar en lugar de contener. Porque el desafío no es hacer que encaje, sino descubrir hacia dónde puede crecer sin perderse en el intento. 02.25 min Barrio Esperanza - Esperanza se lleva su clase a casa de Nayeli