Picardo, optimista con el avance del acuerdo sobre Gibraltar: "El 15 de julio cae la verja"

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se ha mostrado este jueves optimista sobre la inminente aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido en relación con el Peñón, reiterando que "el 15 de julio cae la verja", en referencia a la eliminación de la última barrera física en la Europa continental.

En una entrevista concedida al programa de TVE La noche en 24 horas, Picardo ha subrayado la complejidad del proceso negociador: "Los conflictos internacionales son muy fáciles, pero los acuerdos son mucho más difíciles, y más con un contencioso como el de Gibraltar". En este sentido, ha detallado que el calendario previsto apunta a que "la última quincena de junio puede que ya esté listo el documento para firmarlo" y que, tras su traducción y aprobación en las lenguas oficiales de la UE, "antes de la última semana de junio o la primera de julio se pueda firmar ese documento".

"España no ha renunciado a la soberanía, ni Reino Unido, ni el pueblo de Gibraltar... Todos hemos enfrascado nuestros puntos de vista y hemos hablado de lo demás", ha querido también dejar claro.

El dirigente gibraltareño ha insistido en el carácter simbólico y también práctico del fin de la verja: "Se acabó el muro, se acabó esa verja. Eso tiene que ser el pasado. Las dos últimas millas y media del continente europeo tenemos que poder transitarlas libremente", al mismo tiempo que ha reconocido que uno de los mayores retos fue iniciar el diálogo: "Lo más complicado de las negociaciones ha sido cruzar el Rubicón de sentarnos a hablar y poner aparte todo lo que nos divide (…) Lo que conseguimos es hablar de todo lo que nos une". A su juicio, las diferencias se concentran en la cuestión de la soberanía, mientras que los puntos en común son mucho más amplios: "Lo que nos divide es un artículo en una página y lo que nos une es 1.082 páginas".

Ante la pregunta de si se va a poner fin de esta manera a los problemas con los pescadores del campo de Gibraltar, o entre las lanchas de la Guardia Civil y de la Armada Británica, Picardo ha querido dejar claro que el acuerdo "no es una varita mágica que lo soluciona todo", pero permitirá la libre circulación: "Es un acuerdo para que las personas y las mercancías puedan moverse libremente… Para que los estándares medioambientales de la UE sigan aplicándose en Gibraltar". Además, ha destacado la cooperación en materia de seguridad entre España y la colonia británica: "Estamos buscando hermandad, convivencia, coordinación, que las fuerzas de orden público españolas y de Gibraltar sean una garantía para la ciudadanía".

En el ámbito fiscal, Picardo ha recordado que el tratado se sustenta en dos pilares: la decisión de Gibraltar de no optar por un Brexit duro y el acuerdo fiscal firmado en 2019 entre España y Reino Unido, que garantiza "absoluta transparencia entre la Hacienda gibraltareña y la Agencia Tributaria Española".

Sobre el funcionamiento del espacio Schengen, ha explicado que los controles serán dobles: "Cuando llegue una persona por el aeropuerto o por el puerto, primero pasará la inmigración de Gibraltar y luego la de Schengen. Y a la salida, a la inversa". Esto permitirá recuperar una situación similar a la previa al Brexit, con especial beneficio para los trabajadores transfronterizos: "Van a tener la facilidad de poder entrar y salir sin tener que hacer un trámite formal". "Volvemos a una situación como la que estábamos cuando éramos miembros plenos de la Unión Europea", ha mantenido.