5 momentos literarios de 'Cuéntame' para celebrar el Día Internacional del Libro

Como cada año, RTVE Play celebra el Día Internacional del Libro recordando los momentos literarios de los Alcántara durante estos veinte años en antena. Desde Antonio Alcántara recitando a Miguel Hernández en el entierro de su hermano, Miguel, hasta el primer relato de Carlos Alcántara. En el capítulo, "Sazón", Mercedes Fernández lee una de las frases del libro de su hijo pequeño, 'Toda una vida'.

Grandes escritores que han dejado su huella en el mundo de la literatura, han tenido su homenaje en Cuéntame con la familia Alcántara como protagonista en cada escena. Escritores como Antonio Machado o Pablo Neruda han tenido su hueco en los guiones de la serie más longeva de la televisión en España. Y hoy, que se celebra el Día del Libro, recordamos algunos de esos momentos literarios.

1. El emotivo funeral de Miguel El día enterraron a Miguel, Antonio Alcántara, sacó a la luz su lado más sentimental, y le dedicó unas dolorosas pero sanadoras palabras a su hermano fallecido; aquellas que escribió Miguel Hernández en 'La Elegía a Ramón Sijé'. 04.18 min Cuéntame cómo pasó - El emotivo funeral de Miguel

2. Karina recitando a Pablo Neruda Carlos Alcántara estaba triste por Nuka, y Karina decidió animarle recitándole uno de los poemas que incluyó, Pablo Neruda, en 'Veinte poemas de amor y una canción desesperada. "Los recuerdos son tan imprescindibles como el aire que respiramos 01.24 min Cuéntame cómo pasó - Carlos y Karina recitan a Neruda

3. Oriol se atreve con Lope de Vega Oriol, desde pequeño, tuvo claro que no quería ser artista como Inés Alcántara en un futuro. Sin embargo, los deseos del joven por parecerse a su madre, estuvieron por encima de todo en un momento de su infancia. En una de las funciones del colegio, recitó a Lope de Vega bajo la nerviosa mirada de su familia. 02.21 min Cuéntame cómo pasó - Oriol recita el poema ante la familia

4. La trastada de Carlitos Carlitos es el elegido para representar a su clase en un recital poético que se celebra "El Día de la Raza", pero parece que los ensayos no han dado el resultado esperado. Carlitos tenía que recitar un poema dedicado al caudillo, pero, en vez de leer ante miles de oyentes radiofónicos lo que le habían pedido, leyó 'Y el crimen fue en Granada' de Antonio Machado dedicado a Lorca ¡Mueve el cursor hasta el minuto 60! Cuéntame cómo pasó Cuéntame cómo pasó - T7 - Episodio 4: Achuchones, poemas y un poco de la mosca española La idea de formar una cooperativa empieza a tener cada vez más posibilidades de hacerse realidad. Antonio confía en que el proyecto pero Mercedes ... Ver ahora