RTVE y el Benidorm Fest impulsan a ASHA hasta Estocolmo para grabar su Spotify Single

La cantante y compositora ASHA continúa consolidando su carrera tras su paso por el Benidorm Fest 2026, donde consiguió el segundo puesto y, además, se alzó con el primer Premio Spotify de la historia del certamen.

El galardón, resultado de la colaboración entre RTVE y la plataforma de streaming, se creó con el objetivo de poner en valor el talento musical emergente y de abrir nuevas oportunidades en la industria.

Otorgado por un panel de expertos en base a criterios editoriales de la plataforma, este reconocimiento incluye la oportunidad de grabar un Spotify Single en los estudios centrales de la compañía en Estocolmo.

RTVE y Spotify, impulsores de carreras ASHA ha viajado a la capital sueca para vivir una experiencia única: grabar en los estudios insignia de Spotify, un espacio de referencia internacional por el que han pasado algunos de los artistas más influyentes del panorama musical. “Ha sido una experiencia increíble y me siento muy afortunada por haber podido grabar aquí, en este estudio tan bonito que tiene todo lo que un artista necesita”, ha asegurado la cantante. Con este proyecto, ASHA se convierte en la segunda artista española en grabar en estos estudios, siguiendo la estela de Lola Índigo, y se suma a una lista de nombres nacionales como Zahara o Judeline que han participado en Spotify Singles. A nivel internacional, figuras como Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Loreen, Alanis Morissette, Damiano David o Norah Jones también han formado parte de este formato. La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha destacado que el Benidorm Fest “sigue dando pasos hacia la construcción de un universo completo y se ha convertido en uno de los motores más importantes de la industria musical”. En este contexto, ha subrayado el valor de la alianza con Spotify como reflejo de una estrategia que, desde el departamento de Comunicación de RTVE, se lleva años impulsando para generar nuevas oportunidades en el ámbito musical. La directora de Comunicación ha puesto en valor que este trabajo sostenido se ha materializado en importantes acuerdos como los alcanzados con Spotify y Univisión: “Se trata de alianzas estratégicas para impulsar la carrera de los artistas y que también fortalece la propia identidad del Benidorm Fest. RTVE está donde hay talento, apoyando a los artistas y sirviendo de acelerador para que sus sueños se hagan realidad”, ha afirmado Eizaguirre. Melanie Parejo, Head of Music de Spotify para el Sur y Este de Europa, ha resaltado el alcance de esta experiencia: “Grabar en estos estudios centrales de Spotify en Estocolmo es un premio en sí mismo; son nuestra nave nodriza y son espectaculares. Pero, además, es que para nosotros tenía todo el sentido maridar estos espacios musicales con el descubrimiento y el impulso de artistas emergentes a través de nuestro programa de Singles”. César Vallejo, director del Benidorm Fest, también ha subrayado el papel del festival como motor de la industria musical: “Nuestro objetivo desde hace años es mejorar el alcance de los artistas que participan en el festival. Quiero animar a los artistas a que se presenten, no solo por el Benidorm Fest en sí, sino por las alianzas estratégicas que estamos tejiendo con socios como Spotify, de las que van a salir también muy beneficiados. Es un impulso para sus carreras también a nivel internacional”. ASHA, en los estudios de Spotify en Estocolmo RTVE

Un tema con raíces suecas Para ASHA, el proyecto que ha culminado en Estocolmo tiene un significado especial ya que la canción que ha grabado para su Spotify Single nació precisamente en esta ciudad: “La compuse hace 7 años aquí, en Estocolmo, con dos productores suecos. Lo primero que hicimos fue trabajar en una pista y con la primera escucha ya me salieron las melodías. Teníamos muy claro el concepto de la canción y eso hizo que saliera todo de manera super natural, no tuve ni que pensarlo”, ha explicado la artista. Todavía habrá que esperar para escucharlo, pero sobre el sonido del tema, ASHA ha adelantado: “Mi canción es muy pop, muy colorida y viajera con un toque de los años 2000. Si no la cantase yo, creo que podría hacerlo Zara Larsson, porque es una cantante sueca que también hace un estilo muy ‘dosmilero’”. El tema está compuesto por ASHA junto a Bruno Valverde, Isak Hallen y William Jerner, con producción de Bruno Valverde y Peter Manson como ingeniero de sonido.

Spotify Singles: un escaparate global Spotify Singles es el formato de grabaciones originales más longevo de la plataforma y uno de los más relevantes a nivel global. Desde su lanzamiento, ha superado los 10.000 millones de reproducciones, con más de 750 artistas y presencia en 45 países. En este espacio, los artistas reinterpretan su propio repertorio o versionan canciones icónicas, consolidándose como un escaparate clave para conectar con audiencias internacionales y explorar nuevas facetas creativas. En el caso de ASHA, RTVE y la compañía de streaming han apostado por un tema propio e inédito de la artista, apoyando así su carrera musical. La cantante y compositora ASHA, junto al equipo de RTVE y Spotify RTVE