Estos son los cortometrajes que tienes disponibles en RTVE Play: ¡Disfrútalos!

En una apuesta por el cine, RTVE Play pone el foco también en los cortometrajes. Algunos de estos proyectos se incluyen en la XXIII Sección Oficial el Concurso Iberoamericano de cortometrajes Versión española / SGAE. "Por el certamen pasan los nuevos creadores con mayor proyección del panorama, como también lo fueron J.J. Bayona, Alauda Ruiz de Azúa, Daniel Sánchez Arévalo, Mar Coll, Rodrigo Sorogoyen, Nely Reguera, Fernando Franco, Alberto Rodríguez o Eva Libertad, entre tantos", dice el equipo del programa que en 2026 ha recibido 1210 inscripciones llegadas desde España y Latinoamérica.

Bariazioak, Lur Olaizola Izarralde Maite, Unai y Merche son los estudiantes de encuadernación de Alicia. Comparten un taller donde cortan, cosen y pegan hojas para alargar la vida de los libros. Mientras cada uno trabaja en su libro conversan sobre la vida, el duelo y sus variaciones. Este cortometraje está dirigido por la donostiarra Lur Olaizola Izarralde, y el reparto corresponde a Edurne Azkarate, Sonia Almarcha, Jon Ander Urresti, Gema Lizarralde.

Verde y rojo, de Andrés Suárez y Miguel A. Almanza Verde y rojo cuenta la historia del reencuentro de dos amigos que hace tiempo que no se ven. Todo parece ir bien, pero en el momento de despedirse, ocurre algo que a uno de ellos le trastoca. Podría ignorarlo y seguir su camino, pero, ¿es la mejor opción? ¿Lo dejará pasar o hará algo al respecto?. Dirigido por Andrés Suárez y Miguel A. Almanza, este corto es "una comedia social", dice Suárez, "pero roza lo absurdo". Somos cine Somos cine - Verde rojo (cortometraje) Verde y Rojo es la historia de un encuentro donde un detalle que puede pasar desapercibido, podría acabar convirtiéndose en un problema.... Ver película

Zoe, dirigido por Tamari Jvaridze La historia se apoya en un caso real y gira en torno a Zoe, una joven mujer trans que sobrevive en un entorno de enorme vulnerabilidad y que encuentra apoyo en Gina Rodríguez, convertida para ella en una figura materna y afectiva clave. El corto está dirigido por Tamari Jvaridze y producido por Javier Vázquez, a partir de un guion firmado por Carlos Portugal. Somos cine Somos cine - Zoe (Cortometraje) Basada en hechos reales, esta historia nos sumerge en la vida de Zoe, una joven prostituta transexual que, a pesar de vivir en los márgenes de la s... Ver película