El Barcelona Film Festival reivindica su protagonismo en el ecosistema cinematográfico en su décimo aniversario

Hay festivales que nacen para marcar agenda industrial, y otros para disputar titulares. El BCN Film Festival, en cambio, ha ido construyendo algo distinto: una forma de mirar al cine como espacio cultural, conversación y refugio. En su 10ª edición, que se celebra del 16 al 24 de abril, el certamen barcelonés reivindica precisamente eso: la capacidad del cine para ilusionar, incluso cuando el contexto invita al escepticismo.

No es un eslogan: es casi una declaración de principios. Una idea que atraviesa una programación de cerca de 90 películas que combina cine contemporáneo, biografías culturales, comedia y revisión histórica.

Diez años después, una identidad clara A lo largo de esta década, el festival ha afianzado su personalidad hasta convertirse en una cita reconocible en el ecosistema cinematográfico nacional e internacional. Su fórmula se mantiene intacta, pero cada edición expande nuevas miradas. La coincidencia con el día de Sant Jordi refuerza ese ADN cultural: películas que van de la página a la pantalla, retratos inspiradores, acontecimientos históricos. La décima edición llega con un tono abiertamente festivo. La organización ha querido subrayar la voluntad del cine como experiencia compartida con una imagen en el cartel que recupera el clasicismo de Hollywood con la icónica pareja de Cary Grant e Ingrid Bergman en Encadenados, de Hitchcock, en el 80º aniversario de la película. Un guiño al cine negro que funciona como brújula simbólica de esta edición. Este diálogo se complementa con una mirada al presente: historias sobre migración, salud mental, maternidades complejas, memoria histórica o conflictos contemporáneos conviven con comedias, thrillers o biopics culturales. La mezcla es deliberada: emoción, reflexión y entretenimiento.

Una inauguración con vocación social La película inaugural será Viaje al país de los blancos, adaptación del libro autobiográfico de Ousman Umar. El filme relata la travesía de un adolescente que cruza el Sáhara y el Mediterráneo para llegar a Europa persiguiendo una idea idealizada del continente. El propio Umar se interpreta a sí mismo en la edad adulta, acompañado por Emma Vilarasau, en una historia que combina aventura vital y reflexión sobre la migración. La clausura, por su parte, apostará por el tono opuesto: la comedia francesa Asesinato en la 3ª planta, un homenaje al cine negro con ecos del universo de Alfred Hitchcock y guiños a La ventana indiscreta. Abrir con una historia de superación y cerrar con un juego cinéfilo resume bien la diversidad del festival. Willem Dafoe y Carlos Cuevas, protagonistas de "El anfitrión", en el BCN Film Festival

Invitados que dibujan el mapa del certamen Como cada año, el BCN Film Fest se apoya en una nómina de invitados que refuerzan su carácter cercano. La presencia de Willem Dafoe encabeza una lista en la que también figuran directores, músicos e intérpretes. El festival apuesta por el diálogo directo: presentaciones, coloquios y encuentros con el público que convierten cada proyección en algo más que un estreno. Uno de los momentos destacados será el homenaje a José Luis Garci, que recibirá el premio de honor del festival. Su presencia servirá también para revisar en versión restaurada El crack y abrir un coloquio sobre el cine negro español. El reconocimiento reivindica, además, su papel como divulgador cinematográfico y su hito histórico con Volver a empezar, la primera película española ganadora del Óscar internacional. El festival se abre también a otros territorios culturales. La presentación del documental sobre Hombres G reunirá a los miembros del grupo, mientras que la actriz Lolita Flores acudirá como invitada con un nuevo proyecto cinematográfico. Música, cine y cultura popular se cruzan así en una programación que amplía el espectro del certamen.