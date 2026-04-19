Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 20 de abril: encuentran a una joven en el bosque
- La investigación de Luisa avanza mientras alguien aparece en el valle: ¿tienen relación?
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El misterio de la desaparición de Victoria y Dámaso y el del cambio de los bebés encuentran respuesta esta semana en 'Valle Salvaje' cuando, en el mercado, Luisa obtiene por fin alguna respuesta a sus preguntas. Además, una joven misteriosa aparece en el bosque... ¿qué hace rondando las inmediaciones del valle?
Capítulo 398 del lunes 20 de abril
Alarma en el Valle ante el destino de Victoria y Dámaso. José Luis lidia con los remordimientos y, en la casa pequeña, todos se vuelcan con Pedrito y Bárbara, mientras Mercedes solo puede llorar… Ajena a todo esto, Luisa por fin encuentra a quien puede darle respuestas…
Capítulo 399 del martes 21 de abril
Mercedes se desespera ante la idea de haber perdido a Dámaso, mientras José Luis paga su ira con Rafael y se enfrenta a sus demonios. En el pueblo, Luisa busca respuestas, pero la única persona que puede ayudarla la echa en cuanto la criada intenta sincerarse…
Capítulo 400 del miércoles 22 de abril
Los recién llegados ocultan algo que José Luis y Hernando no esperan. Benigna por fin puede confirmar a Matilde si está o no embarazada mientras Luisa acude a Bárbara con respuesta ante lo sucedido con el hijo de Adriana, dejando helada a la Salcedo.
Capítulo 401 del jueves 23 de abril
Enriqueta encomienda una misión a su hijo, pero ¿sabrá Braulio aprovechar su oportunidad? Mientras, Rafael reacciona ante los consejos de don Hernando y, lejos del Valle, Francisco y Pepa encuentran a una joven en apuros en mitad del bosque. ¿De quién se trata?
Capítulo 402 del viernes 23 de abril
Dámaso busca arreglarse con Mercedes, pero ella lo rechaza. Hasta que el hombre, junto con Victoria, confiesa la verdad sobre el asalto al carruaje. En la Casa Grande, Francisco podría meterse en un apuro por el asunto de Leonor… Pero Pepa tiene una solución.