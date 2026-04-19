Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 20 de abril: encuentran a una joven en el bosque

El misterio de la desaparición de Victoria y Dámaso y el del cambio de los bebés encuentran respuesta esta semana en 'Valle Salvaje' cuando, en el mercado, Luisa obtiene por fin alguna respuesta a sus preguntas. Además, una joven misteriosa aparece en el bosque... ¿qué hace rondando las inmediaciones del valle?

Capítulo 398 del lunes 20 de abril Alarma en el Valle ante el destino de Victoria y Dámaso. José Luis lidia con los remordimientos y, en la casa pequeña, todos se vuelcan con Pedrito y Bárbara, mientras Mercedes solo puede llorar… Ajena a todo esto, Luisa por fin encuentra a quien puede darle respuestas… Luisa conoce a Aurora RTVE

Capítulo 399 del martes 21 de abril Mercedes se desespera ante la idea de haber perdido a Dámaso, mientras José Luis paga su ira con Rafael y se enfrenta a sus demonios. En el pueblo, Luisa busca respuestas, pero la única persona que puede ayudarla la echa en cuanto la criada intenta sincerarse… Mercedes se rompe por Dámaso RTVE

Capítulo 400 del miércoles 22 de abril Los recién llegados ocultan algo que José Luis y Hernando no esperan. Benigna por fin puede confirmar a Matilde si está o no embarazada mientras Luisa acude a Bárbara con respuesta ante lo sucedido con el hijo de Adriana, dejando helada a la Salcedo. Don Hernando transmite calma a José Luis RTVE

Capítulo 401 del jueves 23 de abril Enriqueta encomienda una misión a su hijo, pero ¿sabrá Braulio aprovechar su oportunidad? Mientras, Rafael reacciona ante los consejos de don Hernando y, lejos del Valle, Francisco y Pepa encuentran a una joven en apuros en mitad del bosque. ¿De quién se trata? Pepa y Francisco encuentran a una joven perdida RTVE