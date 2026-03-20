ARCO 2026: el futuro del arte y el coleccionismo como bien cultural

ARCO, la gran cita madrileña del arte internacional, que tuvo lugar a principios de marzo, ha cumplido 45 ediciones consolidándose como un punto de encuentro excepcional para el sector del arte contemporáneo y para los amantes de la cultura. Organizada por IFEMA MADRID, en esta ocasión se presentaron doscientas once galerías de treinta países.

Además del divertido despliegue que el programa Metrópolis de La 2 ideó in situ durante los días de la feria, trasladando las historias de sus protagonistas a través de redes sociales, ahora presenta un esmerado capítulo, más reflexivo, en el que se ahonda en las claves de esta edición, que ha dedicado su marco de pensamiento a imaginar el futuro del arte.

La bici-móvil de Metrópolis iba conducida por Roberto Domingo, realizador del programa

Mercado y pensamiento Durante este capítulo especial, la directora de ARCO, Maribel López, va introduciendo las diferentes secciones de la feria y analizando cómo se entretejen unas con otras para equilibrar los dos cometidos de la feria: su labor de mercado y su labor teórica, de reflexión sobre el arte actual. Retrato de Maribel López. Directora de Arco 2026 Rodrigo Gatinho Rodrigo Gatinho Al mismo tiempo, el programa rescata fragmentos de algunas de las espontáneas historias que la ‘bici-móvil’ de Metrópolis fue recopilando durante los días de feria, transmitiendo esa idea desenfadada de zoco abierto al encuentro y a la sorpresa.

Una arquitectura a la medida humana El diseño espacial de ARCOmadrid 2026, desarrollado por Pedro Pitarch, entrevistado por el programa, propone una arquitectura basada en los propios materiales y sistemas del contexto ferial, concebido como una metrópolis efímera. Arquitectura Arco 2026 (Imagen: cortesía Arco2026)

Secciones comisariadas En paralelo a la energía de intercambio y de punto de encuentro que ofrece la sección oficial de galerías, ARCO ha contado con tres secciones comisariadas y Metrópolis ha podido entrevistar a los ideólogos de estas exposiciones que aportan teoría y debate. Equipo curatorial Arco 2026 (Imagen: cortesía Arco2026) La brillante sección ARCO2045: el futuro, por ahora se incorporó como tema central y se articuló en dos espacios dentro de la feria, en los dos pabellones, comisariados por José Luis Blondet y Magali Arriola, que analizaron los posibles futuros y lenguajes tentativos del arte que podemos imaginar. lerías volvió a ser el espacio de descubrimiento de innovadoras propuestas en ARCOmadrid. La selección de Rafa Barber y Anissa Touati representó las novedades y la frescura del galerismo nacional e internacional más joven. Ambiente Arco 2026 (iMAGEN: cortesía Arco2026) Opening. Nuevas galerías volvió a ser el espacio de descubrimiento de innovadoras propuestas en ARCOmadrid. La selección de Rafa Barber y Anissa Touati representó las novedades y la frescura del galerismo nacional e internacional más joven. Por su parte, Perfiles: el Arte Latinoamericano en Arco, comisariado por José Esparza Chong Cuy, proponía un acercamiento a prácticas artísticas de Latinoamérica que, “desde contextos, generaciones y lenguajes diversos, dialogan con historias locales, memorias compartidas y tensiones políticas”.

La lucha por la bajada del IVA cultural Si una reivindicación ha sido especialmente visible en la edición de ARCOmadrid 2026, ha sido la petición por parte del sector del arte de la reducción del IVA cultural. Galeristas y artistas denuncian una clara desventaja competitiva frente al resto de Europa. Metrópolis ha entrevistado a Idoia Fernández, presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, para conocer el estado de la cuestión. Acto de concentración solicitando la bajada del IVA cultural durante la feria ARCO 2026 R

¿Y tú qué haces en Arco? Alejándose de la visión elitista del arte, Metrópolis en la sección ¿Y tú qué haces en Arco? no ha parado de moverse. Acudió a la gran cita del arte utilizando una ‘unidad-bici’ que recorrió los pabellones 7 y 9 de IFEMA persiguiendo las vibrantes historias de los visitantes. Estos testimonios de artistas, gestores, galeristas y públicos se fueron compartiendo en RRSS durante los días de la feria, permitiendo descubrir anécdotas y detalles específicos de algunos proyectos. Y tú qué haces en ARCO? R