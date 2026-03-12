Metrópolis captura la energía de ARCO 2026 desde su ‘bici-móvil’

La feria ARCO cumple 45 años mirando hacia el futuro, preguntándose cómo será el Arte en 2045. ¿Seguiremos para entonces coleccionando y compartiendo experiencias artísticas?

ARCO, la gran cita madrileña del arte internacional, posee un alma singular. Por una parte, es una prestigiosa feria comercial, por otra, ofrece un alto nivel discursivo en sus secciones comisariadas, y, por último, y esto la hace muy especial, conserva el cariño del público que cada año abarrota IFEMA para deambular por sus pasillos e impregnarse de la creación más innovadora.

Metrópolis en ARCO 2026. De izquierda a derecha, Carlos Serrano, productor ejecutivo de RTVE, Urbana Gil, Directora de Cultura y sociedad de RTVE, Susana Blas, directora de Metrópolis, Ruth Cantarero, subdirectora de Metrópolis, y Elena Moreno, productora de Metrópolis.

Su directora, Maribel López, con la empatía que le caracteriza, cuenta las claves de esta edición celebrada del 4 al 8 de marzo, mientras la ‘bici-móvil de Metrópolis’ se adentra por los pasillos de ARCO recopilando las historias de la comunidad artística. ARCO es un zoco abierto al encuentro y a la sorpresa donde se respira creatividad, diálogo, diversidad… un termómetro del arte, que equilibra el sentido práctico (su enfoque comercial) con el laboratorio de ideas.

ARCO y Metrópolis nacieron (casi) a la vez Metrópolis, el programa de arte contemporáneo de La 2 de RTVE, que en 2025 celebró su 40 aniversario, comparte con ARCO haber nacido a mediados de los años 80, cuando apenas había instituciones dedicadas al arte actual. En ese momento de efervescencia cultural, ARCO y Metrópolis fueron dos focos de difusión de la creatividad más innovadora. La bici-móvil de Metrópolis iba conducida por Roberto Domingo, realizador del programa En 2026, Metrópolis ha desplegado una importante presencia en ARCOmadrid 2026, trasladándose a este evento cultural con su equipo al completo. El programa de La 2 quiso acercar al público general las obras y las ideas de la familia del arte: artistas, galeristas, coleccionistas, críticos y amantes del arte.

La ‘bici-móvil’ de Metrópolis, una manera dinámica y cercana de acercarse a la creación Como novedad, en esta edición, alejándose de la visión elitista del arte y de la espectacularización, Metrópolis no ha parado de moverse. Acudió a la gran cita del arte utilizando una ‘unidad-bici’ que recorrió los pabellones 7 y 9 de IFEMA persiguiendo las vibrantes historias de los visitantes. Y tú qué haces en ARCO? R Estos testimonios de artistas, gestores, galeristas y visitantes se fueron compartiendo en RRSS durante los días de la feria, conformando la sección ¿Y tú qué haces en ARCO?, que trasladaba el día a día de la comunidad artística a la audiencia. En estas entrevistas cortas se emitieron declaraciones espontáneas de artistas como Juan Zamora, Pilar Albarracín, Clara Carvajal y Gabriella Bettini; de comisarios como Adonay Bermúdez y de galeristas como Jacobo Fitz-James Stuart o Idoia Fernández, entre otros.

Un capítulo reflexivo en preparación Al mismo tiempo, combinando sensibilidad y rigor, Metrópolis está editando un esmerado capítulo que se emitirá el lunes 23 de marzo en el que se ahonda en las claves de esta edición. Maribel López (en el centro), directora de ARCO, junto a Susana Blas y Roberto Domigo, directora y realizador de Metrópolis respectivamente, en un momento de la grabación del programa especial. Durante el capítulo, la directora de ARCO, Maribel López y su equipo curatorial, analizan los rasgos de esta edición y guían al espectador por las distintas secciones: desde su eje central ARCO2045: El futuro, por ahora, comisariado por José Luis Blondet y Magalí Arriola, pasando por Opening. Nuevas galerías (Anissa Touati y Rafael Barber) hasta Perfiles- Arte Latinoamericano (José Esparza Chong Cuy).