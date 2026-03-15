Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 16 de marzo: Don Hernando mueve ficha

Desde que don Hernando e Isabel llegaron al valle, las cosas se están moviendo a toda velocidad: desavenencias, malos gestos, intenciones ocultas y secretos que salen a la luz son ahora el pan de cada día. Esta semana, el de Guzmán da el paso definitivo y decide entrometerse en los asuntos del duque, algo que sin duda traerá consecuencias. Eso no es todo: Luisa da un nuevo paso en su investigación.

Capítulo 375 del lunes 16 de marzo Isabel, comida por la culpa, acude a confesarle sus crímenes a la persona que más padeció por ellos. Por otro lado, José Luis, acorralado, hace una confesión sorprendente a Hernando... ¿Cómo reaccionará al saber lo que ocurre en Valle Salvaje? Isabel tiene un último deseo antes de partir RTVE

Capítulo 376 del martes 17 de marzo Hernando descubre la verdad sobre Dámaso y el yugo en el que tiene a José Luis, sin embargo, el marqués se guarda aún un gran secreto relativo a su regreso. Además, Luisa se presenta en casa de las parteras buscando a Aurora, pero ¿qué sabrán de ella? Luisa se desahoga ante la tumba de Adriana RTVE

Capítulo 377 del miércoles 18 de marzo Pedrito deja claro a don Hernando lo que piensa de él, pero, aun así, el de Guzmán pone en marcha sus planes para los Gálvez de Aguirre. Entre otras cosas, tras atestiguar la mala relación entre José Luis y Victoria, decidirá que el futuro de la pareja ya está escrito. Hernando cree que hay que retirar a Victoria de la partida RTVE

Capítulo 378 del jueves 19 de marzo Presionada por Bárbara, Luisa le acaba confesando el motivo por el que está buscando respuestas. Por otra parte, José Luis desoye los consejos de don Hernando, cuya actitud no deja indiferente a Dámaso. Por último, Eva toma una decisión sobre la oferta que le han hecho en la ciudad. Eva comunica su decisión RTVE