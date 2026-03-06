Centenario de Paco Rabal: celebramos al actor con 'Padre Nuestro', la película que rodó con Fernando Rey y Victoria Abril

Fernando Rey, Victoria Abril, Emma Penella, Rafaela Aparicio, José Vivó, Lina Canalejas y Amalia de la Torre Luis acompañan a Paco Rabal en la película de Francisco Regueiro. La cinta, que se pasó en el festival de cine de Cannes, fue nombrada Película de oro por el Festival de Cine de Málaga cuando se cumplió el 25 aniversario de su estreno.

El director vallisoletano volvió a contar con Ángel Fernández-Santos para el guion, y no sería la última vez. La fotografía es de Juan Amorós, uno de los más reputados del cine español y ganador del Goya por Las cartas de Alou. La cinta recibió el Fotogramas de plata a Mejor película y la revista premió también a Victoria Abril.

La historia de Padre Nuestro, título que aquí acepta un doble significado, se centra en un cardenal que está enfermo y decide dejar el Vaticano y saldar cuentas con su pasado antes de morir. Por eso vuelve a España, donde viven su hija y su nieta, aunque su presencia provoca distintas reacciones entre su familia y conocidos. Tiene un remordimiento por no haber reconocido nunca a su hija y decide reparar su error pidiendo a su hermano que se case con ella. "Este hombre, antes de morir, encuentra que lo más hermoso que hizo en su vida es una hija, que ahora es prostituta, y lo vive como tal, no como un pecado. No viene a que le perdone, viene a pedir intereses de esa hija. Como le dice al Papa, viene a congraciarse con la vida, no a penar ni a que le pongan una penitencia", dijo a EFE.

Fernando Rey

Dos monstruos de la interpretación El director disfrutó mucho rodando con este fabuloso reparto, especialmente con las escenas que compartían Fernando Rey y Francisco Rabal. "Lo que tienen los grandes monstruos es la humildad, ahí está su grandeza. No tuve que dirigirles, se metieron en esos personajes y fueron ellos mismos".

Regueiro quería a Ángela Molina En una entrevista con Aisge, el director reveló que quería tener a Ángela Molina para el papel de la hija del cardenal. Pero no pudo ser. "Por presupuesto, acabamos con Victoria Abril. Y en el fondo, me alegro. Mario Camus dice que cuando vio la escena en la que Victoria regresa al pueblo y entra al cementerio se le encogió el ánimo".

Una película molesta La película generó malestar y polémica en algunos sectores. El director llegó a temer incluso la reacción de la prensa en Cannes y entró a escondidas en el pase. "Francisco Rabal, Fernando Rey y yo llegamos a la sala cinco minutos antes de que acabara la película. ¡Por si nos tiraban tomates! Pero no ocurrió nada de eso y la cinta tuvo una buena acogida, también en otros países Argentina, Brasil y Estados Unidos, lugares donde la película no generó debate ni controversia. Victoria Abril