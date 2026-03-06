Centenario de Paco Rabal: celebramos al actor con 'Padre Nuestro', la película que rodó con Fernando Rey y Victoria Abril
Fernando Rey, Victoria Abril, Emma Penella, Rafaela Aparicio, José Vivó, Lina Canalejas y Amalia de la Torre Luis acompañan a Paco Rabal en la película de Francisco Regueiro. La cinta, que se pasó en el festival de cine de Cannes, fue nombrada Película de oro por el Festival de Cine de Málaga cuando se cumplió el 25 aniversario de su estreno.
El director vallisoletano volvió a contar con Ángel Fernández-Santos para el guion, y no sería la última vez. La fotografía es de Juan Amorós, uno de los más reputados del cine español y ganador del Goya por Las cartas de Alou. La cinta recibió el Fotogramas de plata a Mejor película y la revista premió también a Victoria Abril.
La historia de Padre Nuestro, título que aquí acepta un doble significado, se centra en un cardenal que está enfermo y decide dejar el Vaticano y saldar cuentas con su pasado antes de morir. Por eso vuelve a España, donde viven su hija y su nieta, aunque su presencia provoca distintas reacciones entre su familia y conocidos. Tiene un remordimiento por no haber reconocido nunca a su hija y decide reparar su error pidiendo a su hermano que se case con ella. "Este hombre, antes de morir, encuentra que lo más hermoso que hizo en su vida es una hija, que ahora es prostituta, y lo vive como tal, no como un pecado. No viene a que le perdone, viene a pedir intereses de esa hija. Como le dice al Papa, viene a congraciarse con la vida, no a penar ni a que le pongan una penitencia", dijo a EFE.
Dos monstruos de la interpretación
El director disfrutó mucho rodando con este fabuloso reparto, especialmente con las escenas que compartían Fernando Rey y Francisco Rabal. "Lo que tienen los grandes monstruos es la humildad, ahí está su grandeza. No tuve que dirigirles, se metieron en esos personajes y fueron ellos mismos".
Regueiro quería a Ángela Molina
En una entrevista con Aisge, el director reveló que quería tener a Ángela Molina para el papel de la hija del cardenal. Pero no pudo ser. "Por presupuesto, acabamos con Victoria Abril. Y en el fondo, me alegro. Mario Camus dice que cuando vio la escena en la que Victoria regresa al pueblo y entra al cementerio se le encogió el ánimo".
Una película molesta
La película generó malestar y polémica en algunos sectores. El director llegó a temer incluso la reacción de la prensa en Cannes y entró a escondidas en el pase. "Francisco Rabal, Fernando Rey y yo llegamos a la sala cinco minutos antes de que acabara la película. ¡Por si nos tiraban tomates! Pero no ocurrió nada de eso y la cinta tuvo una buena acogida, también en otros países Argentina, Brasil y Estados Unidos, lugares donde la película no generó debate ni controversia.
Un "maestro" del cine
El currículo de Francisco Regueiro es asombroso. Estudió Derecho mercantil y ejerció de profesor y fue futbolista profesional, caricaturista, escritor y pintor. Se licenció en la Escuela Oficial de Cine en 1962 y un año después estrenó su primera película, El buen amor , que fue seleccionado como finalista en el premio internacional de la crítica del Festival de Cannes.
En su filmografía, breve pero muy relevante, destacan películas como Si volvemos a vernos, Carta de amor de un asesino, Las bodas de Blanca y Diario de invierno, con la que Fernando Rey ganó el Goya a Mejor actor protagonista, el único en su carrera. También hay que destacar Madregilda, la última que rodó y con la que Juan Echanove ganó el Goya a Mejor actor protagonista (tiene otro como actor de reparto).
Se le ha llamado cineasta singular y maestros del cine español, ha recibido homenajes en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) y en la Academia de cine. Allí mantuvo una charla con Javier Rebollo que dijo de su cine que es muy visual. "Son imágenes fundacionales, pequeñas bombas visuales que se pueden extraer, que son casi dibujos”.
Padre nuestro llega a RTVE Play junto a clásicos como Con faldas y a lo loco, de Billy Wilder, y Ciudadano Kane, de Orson Welles. Además, regresan Araña sagrada, de Ali Abbasi, y Pan de limón con semillas de amapola, la cinta de Benito Zambrano. Entre los estrenos destaca Mamífera.