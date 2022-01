Cuando hablamos de Asunción Balaguer todos tenemos en mente a la adorable anciana de pelo blanco y sonrisa amable y pocos la recuerdan en sus primeros trabajos como actriz de teatro. Tuvo una prometedora carrera que se interrrumpió por el amor. Si en Lazos de sangre descubrimos el motivo, que tiene nombre propio: Paco Rabal, esta semana desubrimos nuevos datos de la vida de la actriz. A las 21.20 horas RTVE Play y La 2 recorren la carrera de Asunción Balaguer en el documental Una mujer sin sombra: Asunción Balaguer.

Una joven promesa de la interpretación

A finales de los años 40 Asunción Balaguer era una joven promesa cuando trabajaba en la compañía de teatro Lope de Vega. Apuntaba maneras y deslumbraba entre sus compañeras, pero pronto aquel futuro brillante se ensombreció. Apareció un atractivo y simpático actor en su vida que la conquistaría para siempre, Francisco Rabal.

"Lo que me atrajo de él no fue su físico. ¡Y eso que era bien guapo! Me llamó la atención cómo era", contaba Balaguer. Francisco Rabal nació en 1926 en el pequeño enclave murciano de Cuesta de Gos, cerca de Águilas (Murcia) y Asunción Balaguer nació un año antes en Manrasa (Barcelona). Paco se le declaró en un autobús mientras iban de Córdoba a Algeciras. Se casaron en 1951 y formaron un tándem perfecto a pesar de las diferencias: él, hijo de un minero murciano, y ella, una joven que pertenecía a la burguesía catalana. Dedicaron su vida a la actuación, aunque no en partes iguales. Mientras Paco triunfaba, Asunción aparcó su carrera de actriz para dedicarse a sus grandes amores: su marido y sus dos hijos, Teresa y Benito.

Preguntado por su matrimonio con Asunción Balaguer, Paco Rabal dijo en una ocasión: "Asunción, al principio, fue mi amante; luego, mi hermana; y, después, mi madre". Ella quiso dejarlo en una ocasión pero siempre prevalecieron las ganas de cuidarlo y protegerlo. A pesar de tener un porvenir prometedor, dejó su carrera artística. El actor Pepe Viyuela nos confirma que Asunción, con quien mantuvo una amistad muy íntima al final de su vida, le confesó que fue Paco quien lo quería así: "Yo prefiero que no trabajes Asunción". Y así, la actriz de futuro prometedor pasó a ser "la mujer de". Nada más.

Desde entonces ella se dedicó en cuerpo y alma a su marido, a repasar los guiones junto a él, acompañarle en los rodajes, hacerle la comida con un hornillo de gas en los hoteles, e incluso a hacerle patatas fritas con cebolla a las tres de la madrugada. Nos lo dice su propia hija, Teresa Rabal.