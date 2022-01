El matrimonio de los padres de la actriz Asunción Balaguer, fallecida en 2019, fue por conveniencia. Su madre se lo dejó claro desde pequeña: si alguna vez te casas, que sea por amor. Y desde luego que Asunción estaba enamorada de Paco Rabal. Podríamos decir que incluso cuando hablaba de su muerte lo hacía con ternura. En 2001 falleció a su lado y el actor se fue “con una sonrisita y en paz”, explicaba Asunción en el documental ‘Una mujer sin sombra', disponible en RTVE Play. Fueron 50 años de matrimonio llenos de amor pero también de infidelidades por parte de su marido.

En una fiesta de Córdoba, la intérprete consiguió deshacerse de su carabina, por que no le dejaban ir sola. Ese día, después de no parar de bailar toda la noche con el actor, empezó su historia de amor. Al regreso de una gira por Marruecos, Paco se le declaró en Jerez. Ella sabía que tenía otra novia así que le dijo que se decantara por una u otra. Paco la eligió a ella. “ Allí empezó la historia de amor. 50 años”, dijo en ‘Una mujer sin sombra’.

La actriz “plantó” a la compañía y se marchó a Madrid para estar cerca de su marido junto a su pequeña. Asunción explicaba que le decían que era tonta al irse cuando estaba como primera actriz. Su vida dio un vuelco pero no le importó ni en aquel momento ni años después. Era lo que sentía y no se arrepintió nunca de la decisión: “yo estoy contenta de haber hecho lo que he hecho. Ayudé a Paco de cuidar a su familia. Lo respeté muchísimo y lo volvería a hacer.” Después de la muerte de Paco Rabal en 2001, la intérprete retomó su carrera profesional como actriz.

¿Conocía las infidelidades de su marido?

“Me iba a querer siempre, pero claro que a veces un salto lo haría...“

Para Asunción, Paco era su compañero de vida y una de las cosas más importantes en el matrimonio era la sinceridad. La actriz contó que una vez casado, le dijo que ella no sería la única mujer con la que estaría: “Yo estaba en su corazón y que siempre estaría en su corazón, que me iba a querer siempre, pero claro que a veces un salto lo haría... Yo no sé si es que estaba tan enamoradísima, no vi las consecuencias que podía tener."

Asunción era consciente de que alguna vez le engañó, “él siempre me decía, no te preocupes que yo salto el fuego pero no me quemo”, explicaba en el documental entre risas. Para la actriz, si su pareja le contaba una infidelidad era porque era noble. “A pesar de las infidelidades de Paco, siempre las sabía ella”, dice en 'Una mujer sin sombra' la actriz y productora mexicana Patricia Reyes Spíndola. “Paco pudo haber tenido muchas aventuras en su vida, pero su vida al final fue Asunción porque siempre regresó.”, añade la mexicana.