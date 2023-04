En la saga Rabal-Balaguer en Lazos de sangre descubrimos los secretos del gran Francisco Rabal, un actor de raza, con un talento innato, tan grande que faltan adjetivos. Todos sus compañeros han alabado su trabajo y es un referente para los actores y actrices de generaciones posteriores. Su calidad interpretativa es difícil de igualar, como nos cuentan sus familiares y amigos en el documental. Sin embargo, en su faceta personal siempre tuvo fama de mujeriego y anuló por completo el talento de su esposa, Asunción Balaguer.

Benito Rabal, su hijo, nos cuenta como aquel enfado produjo malestar incluso en su casa: “Mi madre le llegó a decir que o hacía la película o se separaban” , y es que el ego del actor pesaba mucho y no quería permitir que el nombre de Alfredo Landa fuera antes que el suyo. No sabemos si fue gracias a la amenaza de Asunción o porque Rabal entró en razón, pero finalmente grabó la película. Algo que seguro agradecería más tarde al ver lo que supuso su interpretación en esa película para otros actores: “¿Qué actor no se cortaría la mano por estar a la altura de Paco Rabal en Los santos inocentes? La mano, la pierda y el pie”, dice Javier Gutiérrez .

Las sombras de Paco Rabal

Era un actor brillante y un gran compañero, pero la relación con Asunción Balaguer está envuelta en polémica. Ella pocas veces se quejó, pero él no siempre estuvo a la altura. Paco le pidió renunciar a su trabajo como actriz para dedicarse a él y a sus hijos, y Asunción se acostumbró a ver a su marido escaparse de casa para ir de fiesta y no regresar hasta la mañana siguiente. Con quien pasaba la noche y donde era un misterio para ella, pero siempre dijo que “Paco le dejaba miguitas para que entendiera”. Aunque ella misma a veces no quería entender. La libertad de Paco ensombreció a Asunción. Ella no podía salir por las noches ni conocer a otros “hombres guapos” como hacía Rabal.

Esas eran las sombras del actor, que de puertas para dentro no siempre fue tan perfecto como parecía. Teresa Rabal afirma que “nunca se lo llegaron a recriminar” y que Asunción llegó a reconocer que tuvo que aguantarse algún que otro enfado por esta cuestión. Su fama de ligón no era algo que ocultase, ya que llamó a su empresa de producciones Picaflor S.L., un nombre que reflejaba perfectamente los deseos de Paco Rabal, un actor de carácter.