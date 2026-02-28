Los Goya cumplen 40 años y lo celebramos con Carmen Machi, Javier Fesser y Laia Costa en tres de sus mejores películas

Es la noche más especial del cine español. Este sábado se celebran los Premios Goya, y en La 1 y RTVE Play te proponemos una sesión cinematográfica para calentar motores de cara a la gala. Es la edición número 40, y antes de que arranque la cobertura de la alfombra roja tienes disponibles dos títulos con los que vas a pasar un buen rato, seguro: CampeoneX, y Thi Mai, rumbo a Vietnam. Después de la gala de los Goya, y si tienes gana de más cine, puedes disfrutar de Cinco Lobitos.

La película CampeoneX logró hacerse un hueco en los Premios Goya, de hecho, en 2024 estuvo nominada en dos categorías: Mejor Actor Revelación (Brianeitor) y Mejor Sonido (Tamara Arévalo, Fabiola Ordoyo, Yasmina Praderas), aunque finalmente no consiguió ningún galardón. Esta cinta es una continuación de las aventuras del equipo de Campeones, una película que se estrenó en 2018 y que triunfó en los Goya al hacerse con tres cabezones, entre ellos, el de Mejor Película.

07.25 min Los campeones de Fesser se llevan el Goya a la mejor película

Por su parte, Thi Mai, rumbo a Vietnam también tiene sabor a Goya, sobre todo, por sus protagonistas: Carmen Machi, Aitana Sánchez-Gijón, Adriana Ozores y Dani Rovira. Y Cinco Lobitos, que se va a emitir en La 1, justo después de la gala de los Goya, también cuenta tres cabezones: Mejor Dirección Novel, Actriz y Actriz de Reparto.

CampeoneX (sábado, a las 15:55 horas) El director Javier Fesser volvió a la carga con otra película colmada de humor y superación para disfrutar de la vida, en las circunstancias que cada uno tenga. CampeoneX, que se convirtió en la más taquillera de 2023, es una secuela de la cinta Campeones, que se estrenó en 2018. En CampeoneX, el equipo abandona el baloncesto para adentrarse por error en el fascinante mundo del atletismo de la mano de una entrenadora novata. Entre las duras exigencias de la nueva disciplina y la sorprendente capacidad de la entrenadora para atraer todo tipo de desgracias y calamidades, todo acabará saliendo del revés. Una de las grandes incorporaciones a esta película fue la de Brian Albacete, conocido como Brianeitor, un popular streamer con atrofia muscular degenerativa que se ha pasado toda su vida rompiendo barreras. La incorporación de Brianeitor fue un acierto en una cinta que logró llegar al corazón de los espectadores. El éxito del personaje de Brian en la película hizo que se grabara La vida de Brianeitor, un documental que narra su trayectoria desde su infancia en El Ejido hasta convertirse en una estrella de los e-sports y un referente en redes sociales. Somos cine Somos cine - Campeonex Secuela de la aclamada película de Javier Fesser sobre un equipo de baloncesto de personas con discapacidad intelectual que, ahora, se convierten e... Ver película El director de la película, Javier Fesser, cuenta que con esta cinta no ha querido hacer una secuela de Campeones, sino que la idea ha sido empezar de cero y devolver al público todo el calor y apoyo que les dio en la primera película. "Para mí CampeoneX no es una segunda parte. Es una historia que tiene todo lo que te puedes esperar de una nueva entrega: el espíritu de los personajes, ese escenario mágico que es la cancha de baloncesto, ese maravilloso director que es Julián, al que interpreta Juan Margallo... pero por lo demás, es una película completamente nueva y diferente, con muchas más cosas que la primera", le contaba Fesser a Jesús Jiménez, en una entrevista para RTVE.es.

Thi Mai, rumbo a Vietnam (sábado a las 17:50 horas) Esta película que se estrenó en 2018, narra la odisea de Carmen, una mujer que, tras perder a su hija en un accidente, recibe una carta que le anuncia que se le ha concedido a su hija la adopción de la niña vietnamita llamada THI MAI. Junto a sus dos mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido de España, deciden viajar a Vietnam para completar el proceso de adopción. Una vez allí, su inexperiencia, el choque cultural, los laberintos burocráticos y las peculiaridades de cada una de estas tres mujeres convierten el viaje en una sucesión de equívocos, situaciones disparatadas y decisiones delirantes. En Vietnam se encuentran con Andrés, un actor español que ha ido hasta Hanoi para vivir con su novio, aunque al final las cosas no salen como pensaba. Esta cinta, dirigida por Patricia Ferreira, muestra el empoderamiento de tres mujeres que se buscan la vida para cumplir con su objetivo en Vietnam. Cada una es diferente y afronta sus miedos e inseguridades como pueden, pero finalmente se encuentran en un punto para que Carmen pueda volver a España con la niña que su hija quería adoptar. 'Thi Mai, rumbo a Vietnam' Con un reparto de lujo, esta película cuenta con algunas de las grandes figuras del cine español. Carmen Machi interpreta a una madre coraje que quiere cumplir uno de los últimos deseos de su hija fallecida. La actriz ya logró hacerse con un Goya a mejor actriz de reparto con otra gran comedia como Ocho apellidos vascos. Precisamente, Carmen Machi recibió el premio de manos de Adriana Ozores, una de sus compañeras de reparto en Thi Mai, rumbo a Vietnam. Cuando recogió el galardón, la actriz le dedicó el premio a la gran Amparo Baró, que falleció pocos días antes de la gala. 04.09 min El Goya 2015 a mejor actriz de reparto es para Carmen Machi por 'Ocho apellidos vascos' Adriana Ozores, que interpreta a Rosa en la película, también tiene un cabezón en su haber. Fue premiada como Mejor Actriz de Reparto en 1999 por La hora de los valientes, además recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2020. En Thi Mai, rumbo a Vietnam, Adriana Ozores interpreta a una ama de casa a la que le asusta cualquier cosa que se salga de su rutina diaria. Cuando Carmen le propone el viaje a Vietnam la descoloca, pero se pone el mundo por montera y acompaña a sus amigas a un destino que le resulta completamente desconocido, pero del que disfrutará de una manera plena. Aitana Sánchez Gijón es Elvira, una ejecutiva seria y comprometida con su trabajo a la que acaban de despedir porque ya no resulta rentable para la empresa. En una crisis existencial profunda desatada por el paso del tiempo decide que también se suma a la aventura vietnamita. Las tres amigas, cada cual más diferente, acabarán disfrutando cada momento. Aitana Sánchez Gijón recibió el Goya de Honor en 2025 por una carrera profesional impoluta y sostenida en el tiempo. Por otra parte, en esta película también participa Dani Rovira que interpreta a Andrés, un actor al que la suerte no le sonríe demasiado, tampoco con su pareja. Ha llegado a Vietnam para vivir con su novio aunque parece que finalmente no será así. Andrés se encuentra con las tres mujeres que le acabarán queriendo y acogiendo. Dani Rovira también sabe lo que es recoger un Goya, lo recibió en 2015 por su papel en Ocho apellidos vascos, película en la que coincidió con Carmen Machi. De ella dijo que es la mujer más graciosa de España.

Cinco Lobitos (domingo, a la 1:15 horas) Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Se siente desbordada. Al ausentarse su pareja por trabajo, decide volver a casa de sus padres, en un pueblo del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Volver a vivir con sus padres, la relación con su pareja y ser una madre primeriza son una mezcla que, a veces, le resulta difícil de digerir. Con escenas cotidianas, Cinco Lobitos pone sobre la mesa las dificultades que muchas veces generan las relaciones humanas, y el peso que recae sobre las mujeres. 01.27 min Goya a mejor dirección novel para Alauda Ruiz de Azúa por 'Cinco lobitos' Por esta película, Alauda Ruiz de Azúa se hizo con el Goya a Mejor Dirección Novel en la gala de 2023. Ahora, en 2026, su nueva película Los Domingos, cuenta con trece nominaciones. Además, Cinco Lobitos premió también a sus dos actrices protagonistas: Laia Costa se hizo con el de Mejor Actriz y Susi Sánchez, Mejor Actriz de Reparto. Con un discurso inspirador y un alegato potente en favor de la igualdad, Susi Sánchez aseguró al recoger el premio, que Cinco Lobitos sirve para dar fuerza a las mujeres. Esta película muestra la fortaleza de las que siempre cuidan y acompañan, sin hacer ruido. 02.28 min Susi Sánchez reivindica la igualdad de la mujer al recoger el Goya: "Las puertas no las podemos abrir solas. Solo somos la mitad"