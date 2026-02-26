'Cuando termine la guerra': el drama inspirado en hechos reales que sacude la memoria de Dinamarca

Dinamarca, abril de 1945. Falta apenas un mes para el final de la Segunda Guerra Mundial y la tensión se respira en cada rincón del país. Las tropas alemanas, conscientes de la derrota inminente, descargan su violencia contra la población civil. Es algo que Jacob (Pilou Asbæk) y su hijo Søren (Lasse Peter Larsen) comprueban durante una visita rutinaria al médico, sin sospechar que pronto el conflicto llamará también a su puerta.

La familia dirige un instituto en Ryslinge, al sur del país. Tienen orden de acoger a 200 refugiados alemanes —finalmente serán 500, la mayoría niños— mientras continúan las clases. Ante la falta de espacio los alojan en el gimnasio, pero las condiciones sanitarias empeoran rápidamente y comienzan a aparecer casos de difteria. Lis (Katrine Greis-Rosenthal), la mujer de Jacob, quiere ayudarlos, pero brindarles amparo, sea del tipo que sea, los tacharía como colaboracionistas.

La presión también alcanza a Søren, rechazado por sus compañeros por la actitud de sus padres. Incapaz de comprender su decisión, encuentra apoyo en Birk (Morten Hee Andersen), trabajador del centro que detesta a los nazis tras la muerte de su padre. Birk aprovecha el distanciamiento entre padre e hijo para implicarlo en el transporte de armas para la resistencia danesa. Cuando Jacob lo descubre, estalla el conflicto familiar en un momento crítico: tras la liberación del país, cualquier vínculo con los refugiados alemanes puede pagarse caro.

Inspirada en hechos reales Cuando termine la guerra, la segunda película de Anders Walter, narra un capítulo oscuro de la historia de Dinamarca. El propio cineasta firma un guion inspirado en hechos reales. Al final de la guerra, cerca de 250.000 civiles alemanes huyeron hacia territorio danés ante el avance del Ejército soviético. Muchos llegaron en condiciones extremas y desarrollaron enfermedades graves durante su estancia en los campos de refugiados, una realidad que la película reconstruye desde el punto de vista humano y moral. El director, Anders Walter, con los actores Pilou Asbæk, Katrine Greis-Rosenthal y Lasse Peter Larsen. El filme también refleja la polémica actuación de parte del sistema sanitario danés: numerosos médicos se negaron a atender a los refugiados alemanes, quebrando el juramento hipocrático y evidenciando hasta qué punto el odio acumulado durante la ocupación condicionó decisiones médicas.

Con un reparto muy danés Walter, ganador de un Oscar por su cortometraje Helium, escogió a uno de los rostros más famosos del mundo audiovisual danés para interpretar a Jacob. Pilou Asbæk, más conocido por su papel como Euron Greyjoy en Juego de tronos o como Kaser Juul en Borgen, interpreta al director del instituto marcado por las dudas. Otro actor, Ulrich Thomsen, adopta el papel de Lauritz, miembro del equipo directivo. El veterano actor ganó la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián por su interpretación en Hermanos.