Mario Casas analiza su nominación al Goya por 'Muy lejos': "Los premios son una lotería"
- El actor ha repasado sus más de dos décadas de trayectoria en El despertador de RNE
- También ha confirmado su deseo de volver a dirigir tras su debut con Mi soledad tiene alas
Mario Casas no solo es el protagonista de algunos de los mayores éxitos televisivos y cinematográficos de su generación, sino que también goza del reconocimiento de la industria y de la crítica tras más de dos décadas de trayectoria. Sin embargo, tal como ha recordado en El despertador de RNE, no siempre fue así.
"Siendo un chaval me llevé muchos palos y se me criticó bastante [...] Me dieron mucha caña y esa caña yo la agradezco al final, porque también tal vez me ha hecho estar o poder llegar a donde he llegado", ha asegurado el actor en la "Butaca preferente" de Piti Alonso, sección del programa presentado por Gorka Rodríguez.
A juicio de Mario Casas, el cambio de percepción comenzó a gestarse, sobre todo por parte de la prensa especializada, con proyectos como Grupo 7, de Alberto Rodríguez, o sus colaboraciones con Álex de la Iglesia (Mi gran noche y El bar). Pero el gran hito en su carrera fue el premio Goya como mejor actor por No matarás, de David Victori, galardón al que vuelve a aspirar este año por Muy lejos, de Gerard Oms.
A pesar de considerar que los premios son una "lotería", el intérprete se muestra feliz tanto por su nominación como por la de Gerard Oms en la categoría de mejor dirección novel. "Se abre camino un amigo mío, alguien que tiene mucho talento además", subraya Mario Casas, que cuenta que asistirá a la gala acompañado por su madre.
La "intensa" experiencia de dirigir
El éxito de Mario Casas no es solo fruto de la madurez, como el propio actor apunta, sino también de una búsqueda consciente de equilibrio en sus proyectos.
En este sentido, destaca la importancia del cine de entretenimiento en su carrera y pone como ejemplos La cena, comedia de Manuel Gómez Pereira que tiene también ocho candidaturas a los Goya, y su próximo estreno en Prime Video el 20 de marzo, el thriller de espías Z, dirigido por Dani de la Torre.
Por otro lado, su debut como director en Mi soledad tiene alas, protagonizada por su hermano Óscar, ha marcado un antes y un después en su relación con el cine. Describe la experiencia como un proceso "duro" e "intenso" y lo compara con "tener casi un hijo", pero añade que es una de las cosas de las que está más orgulloso.
"El dirigir es algo precioso que ya se ha quedado en mí. El seguir escribiendo, el sacar ideas... Es difícil, son años, pero mi idea es volver a dirigir", ha confirmado.