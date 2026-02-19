Mario Casas analiza su nominación al Goya por 'Muy lejos': "Los premios son una lotería"

Mario Casas no solo es el protagonista de algunos de los mayores éxitos televisivos y cinematográficos de su generación, sino que también goza del reconocimiento de la industria y de la crítica tras más de dos décadas de trayectoria. Sin embargo, tal como ha recordado en El despertador de RNE, no siempre fue así.

"Siendo un chaval me llevé muchos palos y se me criticó bastante [...] Me dieron mucha caña y esa caña yo la agradezco al final, porque también tal vez me ha hecho estar o poder llegar a donde he llegado", ha asegurado el actor en la "Butaca preferente" de Piti Alonso, sección del programa presentado por Gorka Rodríguez.

A juicio de Mario Casas, el cambio de percepción comenzó a gestarse, sobre todo por parte de la prensa especializada, con proyectos como Grupo 7, de Alberto Rodríguez, o sus colaboraciones con Álex de la Iglesia (Mi gran noche y El bar). Pero el gran hito en su carrera fue el premio Goya como mejor actor por No matarás, de David Victori, galardón al que vuelve a aspirar este año por Muy lejos, de Gerard Oms.

A pesar de considerar que los premios son una "lotería", el intérprete se muestra feliz tanto por su nominación como por la de Gerard Oms en la categoría de mejor dirección novel. "Se abre camino un amigo mío, alguien que tiene mucho talento además", subraya Mario Casas, que cuenta que asistirá a la gala acompañado por su madre.

