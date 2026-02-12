Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Culturales

El podcast más gambitero para celebrar el regreso del universo "chanante"

Seis hombres se muestran en primer plano ante un fondo de espirales. Un bocadillo de diálogo en la esquina superior izquierda anuncia "Muchachada Fui", posiblemente relacionado con un proyecto audiovisual o podcast.
El podcast gambitero que homenajea al "universo chanante"
RNE Audio

El humor chanante vuelve. Han pasado años "a cascoporro" desde su estreno en televisión, pero todavía escuchamos expresiones como "no te digo ná y te lo digo tó" o "eres un gambitero". En el recuerdo de muchos, sus celeeebritis, Enjuto, sus referentes tunantes y el surrealismo absurdo. Ahora que sus creadores regresan a televisión con la serie Rafaela y su loco mundo, RNE Audio recupera el podcast que rindió homenaje a su particular universo: Muchachada Fui.

A lo largo de cuatro episodios, el periodista Toño Pérez (Mañana más) repasa el imaginario chanante con gran parte de sus protagonistas Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Julián López o Aníbal Gómez. Todos ellos crearon un lenguaje cómico alrededor de un programa de culto de La 2 que cambió la manera de hacer humor en España y marcó a una nutrida legión de fans.

Joaquín Reyes en uno de sus sketches de "Celebritis"

Muchachada Fui: todos los episodios gratis

Escuchar Muchachada Fui hoy tiene algo de justicia poética. En un momento en el que todo parece medido, testeado y optimizado, volver a un humor que no pedía permiso ni explicaciones es casi revolucionario. Aquí no hay moralejas, ni mensajes importantes, ni necesidad de gustar a todo el mundo. Solo ganas de pasarlo bien y de recordar que el absurdo también puede ser inteligente. Aquí puedes escuchar el primer episodio:

Muchachada Fui Muchachada Fui - Capítulo 1: Mirando a Cuenca
Muchachada Fui - Muchachada Fui - Capítulo 1: Mirando a Cuenca - Escuchar ahora
Escuchar audio

Todo lo que quieres escuchar, en RNE Audio

Todos los podcast, canales de radio y plataformas de audio a tu alcance. RNE Audio aglutina toda la extensa oferta de radio, audio y podcasts en una app.

RNE Audio alberga en un único espacio toda la oferta de audio digital de RTVE (descargate la app): los directos y programas de las seis cadenas de Radio Nacional de España: Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 y Radio Exterior y los podcast nativos originales de RTVE.

Es noticia: