El podcast más gambitero para celebrar el regreso del universo "chanante"

El humor chanante vuelve. Han pasado años "a cascoporro" desde su estreno en televisión, pero todavía escuchamos expresiones como "no te digo ná y te lo digo tó" o "eres un gambitero". En el recuerdo de muchos, sus celeeebritis, Enjuto, sus referentes tunantes y el surrealismo absurdo. Ahora que sus creadores regresan a televisión con la serie Rafaela y su loco mundo, RNE Audio recupera el podcast que rindió homenaje a su particular universo: Muchachada Fui.

A lo largo de cuatro episodios, el periodista Toño Pérez (Mañana más) repasa el imaginario chanante con gran parte de sus protagonistas Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Carlos Areces, Julián López o Aníbal Gómez. Todos ellos crearon un lenguaje cómico alrededor de un programa de culto de La 2 que cambió la manera de hacer humor en España y marcó a una nutrida legión de fans.

Joaquín Reyes en uno de sus sketches de "Celebritis"

Muchachada Fui: todos los episodios gratis Escuchar Muchachada Fui hoy tiene algo de justicia poética. En un momento en el que todo parece medido, testeado y optimizado, volver a un humor que no pedía permiso ni explicaciones es casi revolucionario. Aquí no hay moralejas, ni mensajes importantes, ni necesidad de gustar a todo el mundo. Solo ganas de pasarlo bien y de recordar que el absurdo también puede ser inteligente. Aquí puedes escuchar el primer episodio: Muchachada Fui Muchachada Fui - Capítulo 1: Mirando a Cuenca Escuchar audio