Del cañaveral al poste eléctrico: los símbolos del espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl
- Luislo, de la banda Çantamarta, analiza en Mañana más la actuación del cantante puertorriqueño en el "Super Tazón"
- El Conejo Malo reivindicó la identidad caribeña con muchas referencias al boxeo y un homenaje al origen del reguetón
Puede que el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl no esté entre los mejores de la historia, pero sin duda será recordado como uno de los más reivindicativos. Mal que le pese a Donald Trump.
La actuación, vista por una audiencia récord de más de 135 millones de telespectadores, ha sido analizada en Mañana más por el músico colombovenezolano Luislo, líder de la banda Çantamarta, para quien el poderoso simbolismo exhibido en Levi's Stadium de Santa Clara, en California, ha servido para rendir tributo, principalmente, a la identidad caribeña.
"Puerto Rico, the best in the world"
El Conejo Malo presenta su show a la audiencia de la NBC con un texto íntegramente en español, "Benito Antonio Martínez Ocasio presenta el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón", toda una declaración de intenciones de lo que está por llegar.
A continuación, sobre el escenario emergen cañaverales, puestos de agua de coco, partidas de dominó y otros iconos de la cultura puertorriqueña y caribeña como el boxeo. Tal como destaca Luislo, la aparición de dos boxeadores, uno con los colores de la bandera mexicana y otro con los de la bandera de Puerto Rico, alude a la histórica disputa entre Óscar de la Hoya y Félix Tito Trinidad, que acabó con ese mítico "Puerto Rico, the best in the world".
Más adelante, y mientras suena "Yo perreo sola", Bad Bunny llega a la famosa "casita", donde baila una larga lista de celebridades latinoamericanas: Pedro Pascal, Karol G, Young Miko o Cardi B, aunque a Luislo lo que más le llama la atención es la presencia de Jessica Alba.
"Mucha gente quizás no lo tiene tan presente, pero para nosotros los latinoamericanos Jessica Alba fue de las primeras actrices con herencia latina que se consagraron en Hollywood. Hay una película muy cercana a la cultura hip hop que es Honey. Quizá no es de los grandes blockbusters de Jessica Alba, pero cualquier persona latina o migrante latina en Estados Unidos, cercana a la comunidad hip hop, sabe de Honey", explica el músico.
Homenaje a los orígenes del reguetón
El espectáculo homenajea después a los orígenes del reguetón, un género fundamentalmente afrocaribeño, a juicio de Luislo. Lo hace cuando suenan las voces de pioneros como Tego Calderón y Héctor el Father, uniendo así el folclore caribeño con los sonidos contemporáneos. Mientras, se reconocen en el cuerpo de baile "muchos gestos que forman parte de la noche y la parranda caribeña".
Y tras la sofisticación de la música sinfónica bajo la dirección del costarricense Giancarlo Guerrero, con un sample del "Hier encore" de Charles Aznavour utilizado en la canción "Mónaco", la versión salsa del "Die with a smile" de Lady Gaga. "Nadie la vio venir", dice Luislo.
Es el momento perfecto para que Bad Bunny se tome un respiro. ¿Quién le sirve un "traguito" en la barra? Toñita, todo un referente para la comunidad latina en Nueva York gracias a su Caribbean Social Club, abierto en Brooklyn desde hace medio siglo.
La cosa se pone un poco más seria con la irrupción en el escenario de Ricky Martin, que interpreta de manera muy emocionante "Lo que le pasó a Hawái". "Habla principalmente de la gentrificación que ocurre en Puerto Rico y cómo la privatización excesiva desde los Estados Unidos ha hecho que para muchos puertorriqueños ya sea prácticamente imposible ir a la playa en la que alguna vez crecieron, porque ahora hay un resort", resume Luislo.
El apagón como parte del folclore
Llega el momento de los postes eléctricos y del tema "El apagón". "Históricamente los apagones forman parte también de nuestro folclore. Y ese 'maldita sea, otro apagón' es algo que todos hemos vivido. Y eso ocurre en uno de los momentos más álgidos de la canción. Por eso es un tema tan potente y que lo haya representado de esa manera es bellísimo", afirma Luislo, que se vuelve a rendirse ante el final del espectáculo, cuando Bad Bunny nombra a todos los países de América.
"También se hace una referencia a las Antillas y a las Antillas no hispanoparlantes, lo cual me parece bellísimo. Es un acto de identidad panamericana en toda regla. Tanto los francófonos como los angloparlantes, los hispanoparlantes, todos estamos presentes en ese continente que se llama, sí señor, América", apunta el líder de Çantamarta.
Al fondo se puede leer, esta vez en inglés, lo cual también resulta significativo, "The only thing more powerful than hate is love". Es decir: lo único más poderoso que el odio es el amor. ¿Alguien en particular se da por aludido?