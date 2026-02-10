Del cañaveral al poste eléctrico: los símbolos del espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl

Puede que el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl no esté entre los mejores de la historia, pero sin duda será recordado como uno de los más reivindicativos. Mal que le pese a Donald Trump.

La actuación, vista por una audiencia récord de más de 135 millones de telespectadores, ha sido analizada en Mañana más por el músico colombovenezolano Luislo, líder de la banda Çantamarta, para quien el poderoso simbolismo exhibido en Levi's Stadium de Santa Clara, en California, ha servido para rendir tributo, principalmente, a la identidad caribeña.

"Puerto Rico, the best in the world" El Conejo Malo presenta su show a la audiencia de la NBC con un texto íntegramente en español, "Benito Antonio Martínez Ocasio presenta el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón", toda una declaración de intenciones de lo que está por llegar. A continuación, sobre el escenario emergen cañaverales, puestos de agua de coco, partidas de dominó y otros iconos de la cultura puertorriqueña y caribeña como el boxeo. Tal como destaca Luislo, la aparición de dos boxeadores, uno con los colores de la bandera mexicana y otro con los de la bandera de Puerto Rico, alude a la histórica disputa entre Óscar de la Hoya y Félix Tito Trinidad, que acabó con ese mítico "Puerto Rico, the best in the world". Más adelante, y mientras suena "Yo perreo sola", Bad Bunny llega a la famosa "casita", donde baila una larga lista de celebridades latinoamericanas: Pedro Pascal, Karol G, Young Miko o Cardi B, aunque a Luislo lo que más le llama la atención es la presencia de Jessica Alba. "Mucha gente quizás no lo tiene tan presente, pero para nosotros los latinoamericanos Jessica Alba fue de las primeras actrices con herencia latina que se consagraron en Hollywood. Hay una película muy cercana a la cultura hip hop que es Honey. Quizá no es de los grandes blockbusters de Jessica Alba, pero cualquier persona latina o migrante latina en Estados Unidos, cercana a la comunidad hip hop, sabe de Honey", explica el músico. La hora del "Super Tazón" o lo que Bad Bunny en la Super Bowl revela sobre el valor económico al alza de la lengua española

Homenaje a los orígenes del reguetón El espectáculo homenajea después a los orígenes del reguetón, un género fundamentalmente afrocaribeño, a juicio de Luislo. Lo hace cuando suenan las voces de pioneros como Tego Calderón y Héctor el Father, uniendo así el folclore caribeño con los sonidos contemporáneos. Mientras, se reconocen en el cuerpo de baile "muchos gestos que forman parte de la noche y la parranda caribeña". Y tras la sofisticación de la música sinfónica bajo la dirección del costarricense Giancarlo Guerrero, con un sample del "Hier encore" de Charles Aznavour utilizado en la canción "Mónaco", la versión salsa del "Die with a smile" de Lady Gaga. "Nadie la vio venir", dice Luislo. Es el momento perfecto para que Bad Bunny se tome un respiro. ¿Quién le sirve un "traguito" en la barra? Toñita, todo un referente para la comunidad latina en Nueva York gracias a su Caribbean Social Club, abierto en Brooklyn desde hace medio siglo. La cosa se pone un poco más seria con la irrupción en el escenario de Ricky Martin, que interpreta de manera muy emocionante "Lo que le pasó a Hawái". "Habla principalmente de la gentrificación que ocurre en Puerto Rico y cómo la privatización excesiva desde los Estados Unidos ha hecho que para muchos puertorriqueños ya sea prácticamente imposible ir a la playa en la que alguna vez crecieron, porque ahora hay un resort", resume Luislo. Super Bowl 2026: el niño con el Grammy de Bad Bunny no es el detenido por el ICE