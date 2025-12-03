Bad Bunny, artista más escuchado en España y en el mundo en Spotify durante 2025

Bad Bunny se ha coronado como el artista más escuchado en 2025, con el exitoso lanzamiento de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que ha sido también el álbum más escuchado en todo el mundo en la plataforma Spotify. El portorriqueño acumula galardones y el favor del público.

Benito Antonio Martínez Ocasio es el artista más oído del planeta, con más de 19,8 millones de reproducciones este año. En segundo lugar se encuentra Taylor Swift, quien fue los dos años anteriores la más escuchada. Además, la artista norteamericana rompió varios récords con su último disco The Life Of A Showgirl y su canción “The Fate Of Ophelia”.

El tercero en el podio es The Weeknd, el artista canadiense que sigue consolidándose como una de las estrellas globales. El cuarto lugar lo ocupa el rapero y cantante Drake y, en quinta posición, aparece Billie Eilish, demostrando que se mantiene como una de las artistas más aclamadas.

Gaga y Mars Respecto al ranking de canciones, la más reproducida es “Die With A Smile”, de Lady Gaga y Bruno Mars. Una balada que ha recorrido el mundo entero y que ha sonado más de 1,7 millones de veces a escala mundial, demostrando que Lady Gaga y Bruno Mars siguen brillando en el firmamento musical. En España, el artista y compositor puertorriqueño Bad Bunny también reina, dentro de un ranking dominado por hispanohablantes. De este modo, Bad Bunny reafirma su papel como una de las figuras más destacadas de la música urbana y se consolida como el preferido del público español este año. Una primera posición, que también ocupó en 2022 y en 2023. Quevedo escala hasta el segundo puesto (en 2024 fue el quinto más reproducido en España). Y, en el tercer lugar se sitúa Myke Towers. Completan este top 10 de artistas más escuchados en nuestro país: JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y Karol G. Dentro de la lista, llama la atención entre los artistas emergentes de 2025 la consolidación de JC Reyes como el segundo artista español más escuchado en la piel de toro, y la presencia de Beéle, el colombiano que dominó el verano llevando por bandera el género afrobeat y que logra ahora un puesto en este ranking anual.

Karol G y Aitana, las mujeres facturan Las mujeres más escuchadas en España, son Karol G y Aitana, la colombiana ocupa el puesto número por tercer año consecutivo. La cantante sigue imparable en las listas gracias al éxito de su álbum Tropicoqueta, que incluye canciones que han sonado sin parar este verano, como “Verano Rosa” o el tema “Si Antes Te Hubiera Conocido”, que ya sacó como single el año pasado y se convirtió en la canción más escuchada en nuestro país en 2024. En segunda posición se encuentra Aitana, con el esperado lanzamiento este año de su disco Cuarto azul. En tercer lugar, De La Rose, es seguida por Bad Gyal, que pone en valor la influencia que tienen las artistas locales en nuestro país. La lista de las diez artistas más escuchadas continúa con Taylor Swift, en el quinto puesto, seguida por Rosalía, cuyo álbum Lux ha entrado dentro del top 20 en España tras lograr ser el más reproducido en un solo día por una mujer de habla hispana. Shakira, Lola Indigo, Emilia y Lady Gaga completan este ranking.

La canción del verano La canción más escuchada en España es “La Plena - W Sound 05”, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, la colaboración que logró conquistar a los oyentes convirtiéndose en la más escuchada del verano en España, pero Bud Bunny coloca cuatro de sus temas entre los diez más reproducidos en Spotify. El top nacional continúa con “capaz (merengueton)”, de Alleh y Yorghaki, en segunda posición; en el tercer y cuarto puesto, “VeLDÁ”, de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V, y “BAILE INoLVIDABLE”, también del puertorriqueño Bad Bunny, seguido por “mi refe”, de Beéle y Ovy On The Drums, en quinta posición. Además, vuelve a aparecer Bad Bunny en la lista en sexto y séptimo lugar con “NUEVAYoL” y “DtMF”; en octavo “Still Luvin”, de Delaossa, Quevedo y Bigla The Kid; en el noveno lugar “no tiene sentido”, de Beéle, y cierra en el décimo puesto “QLOO*”, de Young Cister y Kreamly.