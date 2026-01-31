'Suite francesa', el drama bélico más elegante que está repleto de estrellas y esconde una trágica historia

Suite francesa fue la tercera película como director de Saul Dibb, y la segunda de corte histórico. En 2008 estrenó La duquesa, con Keira Knightley Ralph Fiennes como protagonistas, que ganó el Oscar a Mejor vestuario. De este drama ambientado en el siglo XVIII -del que se dijo que era un reflejo de la historia de Diana de Gales, salto a 1940, concretamente a la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia de Lucile Lucile Angellier es una joven que aguarda noticias de su marido, prisionero de guerra, mientras lleva una sofocante existencia junto a su controladora suegra, Madame Angellier,en un pequeño pueblo francés. Ambas viven ajenas a la realidad de la guerra hasta que un grupo de refugiados parisinos llega a la localidad huyendo de la ocupación, al que le sigue un regimiento de soldados alemanes que establecen sus residencias en los hogares de los habitantes del pueblo. En casa de los Angellier, Lucile intenta en un principio ignorar a Bruno, el elegante y refinado oficial alemán a quien se le ha encargado vivir con ellas. Michelle Williams interpreta a Lucile Angellier, Matthias Schoenaerts es el soldado Bruno von Falk. Kristin Scott Thomas es Madame Angellier. Margot Robbie, Ruth Wilson y Sam Riley, completan el reparto de esta película, rodada entre Francia, Bélgica y Luxemburgo: se escogieron lugares como Marville, Meuse, Lorraine (Francia), Hainaut y Brabant Wallon (Bélgica) y en Virton (Luxemburgo). Kristin Scott Thomas

La historia de Suite francesa La película está basada en una serie de novelas de Irène Némirovsky, titulada Suite Française. Un trabajo que no llegó a terminar porque fue arrestada por su origen judío y deportada primero a Pithiviers y luego a Auschwitz, donde fue asesinada. Allí se encontró el manuscrito y su hija Denise lo guardó sin leerlo durante 50 años. En 2004 decidió leerlo y publicarlo, y se convirtió en un gran éxito en Francia. La película toma como título el nombre del manuscrito, pero la historia se basa solo en el libro Dolce de esa serie. Denise Epstein estaba feliz con la idea de llevar al cine la obra de su madre, pero no pudo ver la película porque falleció el 28 de abril de 2013, dos meses antes de que comenzara el rodaje. En los créditos finales hay una dedicatoria que la recuerda. Matthias Schoenaerts

El empeño de Matthias Schoenaerts Cuando rodó la película, la carrera de Matthias Schoenaerts empezaba a despuntar. Había conquistado al público -por tu talento y atractivo en De óxido y hueso, junto a Marion Cotillard, y con Suite francesa reforzó su popularidad. El actor belga se entregó al papel, consciente de la repercusión que tendría la cinta por las estrellas femeninas del reparto, y se empeñó en aprender alemán para dar credibilidad al papel. Lo mismo hizo con el piano. Tomó clases casi a diario y le resultó fácil, pues ya lo había tocado cuando era niño. Otra cosa que destacaron de su trabajo fue que quiso doblarse a sí mismo para la versión francesa de la película. Era la cuarta vez, y no sería la última, que el actor interpretaba a un soldado en su carrera. Al principio tuvo reparos 'morales' a la hora de aceptar el papel de un oficial nazi, pero cuando leyó el guion supo que tenía que hacer la película. "Si la escritora puso tanto amor en el personaje, yo puedo permitirme amarlo también", dijo.

Amor delante y detrás de las cámaras La actriz Margot Robbie encontró el amor rodando la película. Fue al conocer al tercer asistente de dirección, Tom Ackerley. Empezaron a salir tras finalizar el rodaje y mantuvieron su noviazgo en secreto todo el tiempo que pudieron. Hasta 2016, el año en el que se casaron. Su primer nido de casados fue en Clapham, Londres, cerca de Josey McNamara y Sophia Kerr, sus mejores amigos. La relación saltó de la amistad a lo profesional y juntos formaron una productora que ha 'dado a luz' éxitos Yo, Tonya, Una joven prometedora, Saltburn y Barbie. La pareja vive desde hace años en Los Ángeles y tienen un hijo, nacido en otoño de 2024. Matthias Schoenaerts y Michelle Williams

Sobre la banda sonora La música de la película corrió a cargo de Alexandre Desplat, once veces nominado al Oscar y ganador en dos ocasiones (por El gran hotel Budapest y La forma del agua). El director le pidió que la pieza para piano que interpreta Bruno estuviera lista antes de comenzar el rodaje y que se interpretara durante la película desarrollada en distintas versiones y que luego al final se escuchara en su versión completa. Desplat compuso 'El tema de Bruno', pero no pudo componer la banda sonora final de toda la película y se recurrió a Rael Jones, que logró una nominación al Emmy por su trabajo. Alexandre Desplat, curiosamente, ha compuesto las bandas sonoras de De óxido y hueso, La chica danesa y Kursk, y en las tres películas en las que interviene también Matthias Schoenaerts.