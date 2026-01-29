Rosalía apareix per sorpresa al concert-manifest x Palestina al Sant Jordi
- L’artista catalan Rosalía irromp al concert-manifest x Palestina, retransmès per La 2Cat, en un acte solidari internacional
- Bad Gyal: "Sentia cent per cent que havia de ser aquí"
Rosalía ha protagonitzat una aparició sorpresa al concert-manifest x Palestina, celebrat al Palau Sant Jordi, un gest inesperat que ha despertat una forta ovació del públic i ha esdevingut un dels moments més destacats de la nit. L’acte, organitzat per la plataforma Act X Palestine, s’emmarca en una gran mobilització cultural de suport al poble palestí, amb música i paraula com a eixos centrals.
En el moment de pujar a l’escenari, l'artista catalana s’ha adreçat breument als assistents. “Avui especialment és un honor pujar a aquest escenari", ha afirmat. La declaració ha estat rebuda amb aplaudiments i crits d’emoció per part del públic del recinte barceloní.
Un gest de suport en clau cultural
El concert-manifest s’ha pogut seguir en directe amb la narració de Xavi Martínez per La 2Cat, Ràdio 4 i RTVE Play. Ha reunit una vintena d’artistes del panorama musical com Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushka, Yerai Cortés i Fermín Muguruza.
L’acte també ha comptat amb la col·laboració o participació de figures del món de la cultura com Lluís Llach, Gemma Humet, Alguer Miquel, La Fura dels Baus o Eduard Fernández.
L’acte s’ha obert amb una intervenció de Pep Guardiola que ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva davant la guerra i a la necessitat de no normalitzar el patiment de la població civil.
Finalitat solidària
L’acte està impulsat per organitzacions palestines de drets humans, ajuda humanitària i cultura, conjuntament amb xarxes europees de construcció de pau i organitzacions catalanes. Els fons recaptats es destinaran a entitats culturals que treballen a la Franja de Gaza i Cisjordània.