Guardiola denuncia que "els poderosos són uns covards" en el concert - manifest per Palestina
- Pep Guardiola obre el concert - manifest per Palestina al Palau Sant Jordi amb un parlament dur contra la passivitat internacional
- Bad Gyal: "Sentia cent per cent que havia de ser aquí"
L'entrenador de futbol Pep Guardiola ha obert l’Actua x Palestina amb un parlament contundent al Palau Sant Jordi, en el marc del concert manifest organitzat per ActxPalestina. L’entrenador ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva davant la guerra i ha denunciat la passivitat dels dirigents mundials, amb un missatge centrat en les víctimes civils i, especialment, en la infància atrapada sota les bombes.
“Els hem deixat sols, abandonats“
En la seva intervenció, Guardiola, entrenador del Manchester City i figura pública de projecció internacional, ha posat veu a una reflexió personal sobre les imatges del conflicte que circulen arreu. Ho ha fet a l’escenari del Sant Jordi per donar el tret de sortida al concert. “Sempre penso què deuen pensar i penso que els hem deixat sols, abandonats”, ha afirmat, abans d’interpel·lar directament la comunitat internacional.
La indignació de Guardiola
Guardiola ha carregat contra els responsables polítics i militars, a qui ha atribuït la continuïtat de la violència. “Probablement perquè els poderosos són uns covards, perquè bàsicament el que fan és enviar a innocents a matar gent innocent”, ha dit. Ha afegit una imatge de contrast per remarcar la distància entre els qui prenen decisions i les conseqüències que pateix la població civil: “Perquè ells estan a casa quan amb calefacció, quan fa fred i amb aire condicionat, quan fa calor”.
El tècnic català ha insistit que la por i el silenci formen part de l’estratègia de la guerra. “Les bombes, el que provoquen i volen provocar són silencis, són que mirem a un altre costat”, ha advertit i ha subratllat que l’objectiu final és la inacció. En aquest sentit, ha animat a no caure en la indiferència.
No mirar cap a un altre costat
El missatge de Pep Guardiola ha culminat amb una crida explícita a la implicació ciutadana. “Nosaltres hem de fer el pas endavant i només el fet de ser-hi ja és molt i molt”, ha defensat i ha vinculat la presència al concert i la mobilització cultural amb una forma de resistència davant la violència. “Això és el que hem de lluitar i senzillament no mirar cap a un altre costat i implicar-nos”, ha conclòs.
El concert manifest per Palestina ha arrencat amb el discurs de l'entrenador de futbol que situa el focus en les víctimes i en la necessitat de trencar el silenci, en un Palau Sant Jordi convertit en escenari de denúncia i solidaritat.