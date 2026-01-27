On i quan veure el concert solidari 'Act X Palestine'
- La 2Cat emetrà el concert benèfic 'Act X Palestine' amb un programa especial des del Palau Sant Jordi de Barcelona
- Amb les actuacions d'Amaia, Bad Gyal, Oques Grasses, Morad i Yerai Cortés, entre d'altres
Aquest dijous podràs gaudir i sumar-te al concert solidari Act X Palestine que uneix música, paraula, art i imatge per donar suport al poble palestí i generar consciència sobre la seva realitat. Com esmenten a la seva pàgina web: "Cada dia, més persones trien trencar el silenci i alçar la veu contra el genocidi a Gaza, reconeixent que només els esforços i les accions col·lectives poden posar fi a la impunitat d’Israel i donar suport a l’alliberament palestí".
El concert està impulsat per organitzacions palestines de drets humans, ajuda humanitària i cultura, juntament amb xarxes europees de construcció de pau i entitats catalanes.
Quan i on veure?
La 2Cat s'aboca amb el concert benèfic amb un programa especial des del Palau Sant Jordi de Barcelona aquest dijous 29 de gener. L'especial estarà presentat per Cristina Villanueva, de 'El segon cafè', i per Xavi Martínez, de 'Xavifòrnia' a Ràdio 4 i es podrà seguir a partir de les 19:30 hores a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya, en simulcast amb La 2 nacional. A RTVE Play estarà disponible durant un mes.
El programa s'iniciarà mitja hora abans del concert, previst per a les 20:00 hores, i comptarà amb la participació d'artistes i membres de l'organització d'aquest esdeveniment solidari, amb continguts exclusius i diverses sorpreses al llarg de la vesprada.
Actuacions
El concert-manifest comptarà amb les actuacions d'una vintena d'artistes, entre els quals hi ha Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushka, Yerai Cortés, Fermín Muguruza i Xavi Sarrià, així com la col·laboració d'altres figures del món de la cultura com Lluís Llach, Gemma Humet, Alguer Miquel, La Fura dels Baus i Eduard Fernández.
Aquest acte tanca una campanya solidària internacional que, durant mesos, ha organitzat accions arreu del món per donar suport a la població de Gaza. Tots els fons recaptats es destinaran a organitzacions d’ajuda humanitària que treballen a Gaza.