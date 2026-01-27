RTVE ofrece en directo el concierto benéfico 'Act X Palestine' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

RTVE emitirá en directo el concierto ‘Act x Palestine’, que se celebrará este próximo jueves en el Palau Sant Jordi de Barcelona en apoyo al pueblo palestino. Se podrá seguir a partir de las 20:00 horas en La 2, comentado por Consol Sáenz de Radio 3 y en La 2Cat, con los comentarios de Xavi Martínez de Ràdio 4.

El concierto-manifiesto contará con las actuaciones de una veintena de artistas, entre los que se encuentran Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushka, Yerai Cortés, Fermín Muguruza o Xavi Sarrià, además de con la colaboración o participación de otras figuras del mundo de la cultura como Lluís Llach, Gemma Humet, Alguer Miquel, La Fura dels Baus o Eduard Fernández.

Antes de que comience el concierto, La 2Cat emitirá un programa especial desde las 19:30 horas, presentado por Cristina Villanueva, en el que participarán artistas y parte de la organización de este evento solidario, que contará con muchas sorpresas a lo largo de la tarde.

‘Act X Palestine’ es un llamamiento colectivo que, a través de la música, la palabra, el arte y la imagen, reivindica la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia, vinculando la realidad de Palestina con las grandes luchas actuales. Está impulsado por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura, junto con redes europeas de construcción de paz y organizaciones catalanas.

Los fondos recaudados irán destinados a organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza. Este concierto-manifiesto es el acto final de una campaña solidaria internacional que ha celebrado multitud de actos en distintos países desde hace meses. Promueve una respuesta colectiva orientada a la reconstrucción y a la ayuda de la población de Gaza.