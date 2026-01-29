Bad Gyal al concert - manifest x Palestina: "Sentia cent per cent que havia de ser aquí"
- La cantant Bad Gyal ha participat en el concert - manifest que ha organitzat la plataforma 'Act x Palestine'
- Altres personalitats com l'entrenador Pep Guardiola també han format part d'aquest esdeveniment solidari
La cantant Bad Gyal és conscient de la importància que diferents artistes donin suport a Palestina. "És important que estiguem aquí tots els que puguem", ha afirmat al programa especial previ a concert-manifest x Palestina, presentat per Cristina Villanueva i Xavi Martínez. “Sentia 100% que havia de ser aquí”, ha afegit.
Missatge cap als joves fans
Bad Gyal sap que la seva presència en el concert-manifest x Palestina és rellevant perquè és un referent per al jovent que la segueix: “A persones com jo que influïm a la gent molt jove que potser encara s'està formant les seves idees i la seva identitat, si veuen algú que segueixen o que admiren en un espai com aquest, els pot fer entendre millor quina és la problemàtica i perquè és tan important que tots estiguem compromesos.”
“Els pot fer entendre millor quina és la problemàtica“
L’artista catalana ha cantat el seu famós tema 'Fiebre' que ha posat al Palau Sant Jordi a ballar.
Bad Gyal també ha compartit escenari amb l'artista d'Hospitalet de Llobregat, Morad. Junts han interpretat la cançó 'Así soy'.
L’educació a casa, clau
La cantant creu que l’esforç i la perseverança que ha tingut durant la seva carrera fins a arribar a l'èxit que té ara no és determinant a l’hora de tenir consciència social en relació amb causes com la Palestina. Per a Alba Farelo, els valors i la mentalitat que li ha transmès la seva família tant a ella com als seus germans és clau. “Em considero molt afortunada d'haver tingut una educació des de petita molt conscient i saber veure fora de la bombolla en la qual vivim, entendre que hi ha mil realitats i que som molt afortunats”, ha comentat.
Al concert-manifest x Palestina, que s’ha celebrat al Palau Sant Jordi, també han participat altres artistes com Amaia o Rosalía, que no havia avisat que actuaria i ha estat tota una sorpresa.
L’esdeveniment s’ha pogut seguir a La 2Cat, RTVE Play i Ràdio 4. Tots els fons recaptats es destinaran al sector cultural de Gaza i Cisjordània.