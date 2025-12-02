El día que Belén Esteban salvó a Bad Gyal: “Tiene contactos en todo el mundo”

El Late Xou con Marc Giró recibe por todo lo alto a Bad Gyal. La artista catalana, que se ha convertido en los últimos años en un fenómeno internacional de la música urbana y viene de presentar su nuevo single, "Fuma", un tema muy esperado que promete ser el hit de final de año. Además, recientemente ha anunciado nuevo disco para principios de 2026, el mismo año en el que cumple una década sobre los escenarios. Este será su segundo álbum después de su primer proyecto, el gran éxito de La Joia (2024). La noticia del nuevo disco vino acompañada de la confirmación de una gira internacional que ya tiene fechas en España con sold out en la mayoría de ciudades. Con ella también descubrimos los secretos de sus giras, su obsesión por Jamaica o el inmenso favor que le hizo Belén Esteban.

El gran favor de Belén Esteban

En un momento de la entrevista, Marc Giró le mostró la foto de un vestido y preguntó acerca de una anécdota que hay detrás de tal prenda. Bad Gyal contó que en una ocasión en la que viajó a Miami para un evento, tenía que ponerse ese vestido, no tenía otra opción y, por un malentendido con su equipo, el vestido se quedó en Barcelona.

Como no había posibilidad que el vestido llegara a tiempo a Miami, la artista catalana recurrió a su último recurso: colgó una historia en Instagram preguntando si alguno de sus millones de seguidores viajaba de Madrid a Miami ese mismo día. En cuestión de minutos, Belén Esteban le respondió para saber qué necesitaba y, como “tiene contactos en todo el mundo”, añadió Bad Gyal, el vestido llegó a Miami incluso antes del día del evento. Y así es como la princesa del pueblo salvó a Bad Gyal.

