Estamos acostumbrados a ver a Alba Farelo, aka Bad Gyal, subida sobre los escenarios de toda la geografía española. Sin embargo, la intérprete se ha enfrentado a un nuevo reto en su carrera profesional: ser la imagen del nuevo desfile de Andrés Sardá en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. La moda siempre ha sido uno de los factores que más cuida durante sus actuaciones y videoclips, así que su gusto por las pasarelas puede que se convierta en el próximo punto fuerte de la catalana. Triunfa en la música, pero también como joven referente que representa a las nuevas feminidades. Rafael Muñoz, responsable de moda en RTVE.es, accede al backstage del evento para charlar unos minutos con ella y conocer cuáles son sus planes a corto y medio plazo.

¿Cómo has vivido la experiencia de hacer el desfile de Andrés Sardá?

Bad Gyal: Muy bien, muy contenta. Es algo nuevo para mí, así que muy agradecida de que hayan pensado en mí. Me pilláis muy reciente. Cuando la gente me diga y yo vea cómo lo he hecho, quizás tendré otra opinión. Pero de momento estoy muy contenta.

Formas parte de la familia Sardá. Han desfilado desde Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández, Hiba Abouk... un historión de estrellas.

Bad Gyal: Estoy contenta. Mola porque cada personaje tendrá su rollo. Yo me he sentido muy a gusto y muy yo. También me he salido de mi zona de confort porque a mí me mola hacer cosas diferentes.

¿Cómo lo has compaginado? Porque hasta hace nada estabas dando conciertos.

Bad Gyal: Tuve un primer contacto con la ropa porque yo no soy modelo ni era un outfit fácil para mí. Es la primera vez que lo hago, pero si fuera un stiletto saliendo con vestido, te hago el pino puente. Pero yo quería probar.

Nos ha sorprendido a todos el aplomo con el que has salido a la pasarela. Parece que lo hubieras hecho durante toda la vida.

Bad Gyal: He sentido un "zorra no te caigas"". De verdad, era mi mayor preocupación. Cuando he terminado mi primera pasarela dije vale, ¡si en la prueba lo hice mejor! Pero eso es lo de siempre, en los conciertos también me pasa. Sufría por caerme, pero luego no porque tengo full control de las rodillas y los tobillos.

"Me encanta involucrarme a full en todo lo que hago" Te vimos también en Maestros de la Costura. Estuviste allí en el taller, ¿te gusta la moda? Bad Gyal: Sí, me flipa. De hecho, la chica que hace todos los diseños de Andrés Sardá es la costurera que trabajo siempre en los videoclips. Se llama Ana y tenemos un montón de conexión, siempre nos estamos mandando cosas. Ayer cenamos con todo el equipo de Sardá y yo hablándole de los diseños de mi siguiente videoclip. A mi me flipa, me encanta involucrarme a full en todo lo que hago. Con Ana hago súper buen equipo porque tenemos mucha experiencia. Obviamente, le ha pasado las mil y unas y tiene más experiencia que yo, pero aún así creo que hacemos muy buen equipo. Nos entendemos un montón y a mí me flipa. Para mí es muy importante implicarme y que mi trabajo tenga algo de lo que yo quiero hacer. 04.12 min Bad Gyal baila con el conjunto confeccionado por Palomo Nos ha dicho Nuria Sardá que está muy contenta de que seas la imagen del desfile por tu fuerza y compromiso. Representas la nueva feminidad. ¿Te sientes así retratada? Bad Gyal: Estoy encantada con ella, de verdad. La siento como si fuera alguien de mi familia por el rollo de persona que es. Es súper normal, súper humilde, súper agradecida y súper buena. Para mí es un gustazo poder trabajar así, y más en el mundo de la moda... Que todos sabemos el rollito y los egos que hay. Es una gran satisfacción encontrarte con personas como Nuria que te tratan de lujo. Estoy muy agradecida con que hayan pensado en mí.