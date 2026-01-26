Nacho Vegas, músico: "Las canciones pertenecen a quien las escucha"

El músico Nacho Vegas visita el plató de Atención Obras para presentar su nuevo disco, Vidas semipreciosas. La belleza, las emociones y la política atraviesan las quince canciones que componen este trabajo, su noveno álbum de estudio, que ve la luz cuando el artista está a punto de cumplir veinticinco años de carrera musical.

Su mirada particular sobre la condición humana vuelve a brillar en las letras de este gran escritor de canciones, que ha elegido un título tan evocador y sugerente para hablar de la impureza, lo común y lo imperfecto. Lo hace a través de canciones que se asemejan a las piedras semipreciosas: imperfectas, desiguales, pero de una belleza difícil de cuestionar.

“A veces, en los detalles es donde encontramos las cosas más bonitas“

"Cuando escribes las canciones dejan de pertenecer a uno mismo, pertenecen a quien las escucha", comenta durante la entrevista. En ese equilibrio entre lo emocional y lo sonoro, lo íntimo y lo colectivo, Nacho Vegas confiesa que: "Cuando empiezas a escribir una canción no sabes por dónde te va a llevar, es como un pequeño animal salvaje que tiene vida propia".

"Uno no decide sobre que escribe las canciones, las canciones te dicen como tienen que ser escritas", sostiene. Pero, ¿dónde encuentra el cantautor la belleza para crear su música? "Para vivir la vida tenemos que evitar ser cadáveres andantes, reivindicar aquello que nos hace humanos, la fragilidad, la tristeza o la infelicidad, a veces hay que reconocerla", asegura. Para el artista, asumir la propia vulnerabilidad permite encontrar placer en pequeños gestos de amabilidad al comenzar el día. "A veces tenemos que sufrir para sentirnos vivos", añade.

26.39 min Entrevista a Nacho Vegas

Su nuevo álbum se abre con Alivio donde ya se percibe esa tensión entre luz y dolor, con un mantra de William Burroughs como hilo conductor que dice: “Quizás todo placer sea un alivio”.

Le siguen canciones como Fíu, hijo en asturiano, una pieza de raíz popular que deviene en canto antifascista y que dedica a su madre. "Soy un optimista desencantado o un pesimista ilusionado, no lo sé", confiesa. "Dentro de mi compromiso político prefiero estar en espacios de una izquierda que tenga una vocación transformadora y revolucionaria porque creo que a veces necesitas hacer un cambio radical".

En el tema Los asombros Nacho despliega su capacidad para condensar emoción y reflexión en una melodía serena. De hecho, se inspira en un breve poema de la estadounidense Mary Oliver y opina que: "A veces en los detalles es donde encontramos las cosas más bonitas".

Nueva portada La portada de su nuevo disco es un guiño a The Smiths. Vegas se entrega al asombro y a la búsqueda de la belleza a través de la imperfección y lo cotidiano, de los afectos y las heridas en un viaje sonoro acompañado en el diseño de arte del disco por Jordi Santos y por el trabajo de la ilustradora Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic 2025. "Tiene ese estilo cercano al comic, pero al mismo tiempo cargado de poesía", apunta.