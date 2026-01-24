Esta es la historia real de 'La casa de la esperanza', la película protagonizada por Jessica Chastain y Daniel Brühl

El matrimonio entre Antonina (Jessica Chastain) y el doctor Jan Zabinski (Johan Heldenbergh) se gana la vida gestionando el zoo de Varsovia, rodeados de monos, leones, guepardos, osos polares y elefantes. Fuera, los aires de guerra empiezan a soplar y todos asumen que Alemania continuará con su invasión y Polonia caerá también. Jan plantea huir pero la pareja decide quedarse por el bienestar de su hijo y los animales.

Cuando se produce la invasión, la familia intenta escapar, pero el bloqueo de las líneas ferroviarias por parte de alemanes y soviéticos hace que tengan que regresar al zoo. Al llegar, lo encuentran destrozado, pero algunos animales han sobrevivido. Lutz Heck (Daniel Brühl), un zoólogo con un alto cargo del régimen nazi, se ofrece a trasladar los mejores ejemplares al zoo de Berlín. Bajo la apariencia de colaboración científica —incluida la idea de recrear a los extintos uros—, Heck busca también estrechar su relación con Antonina.

Un año después, el señalamiento y confinamiento de miles de judíos en guetos marca un nuevo punto de inflexión. Ante el peligro que corren muchos de sus amigos, los Zabinski deciden actuar y esconden a judíos en el zoo. La ocupación alemana no parece tener fin y el zoo se convierte en un inesperado refugio de resistencia.

Antonina (Jessica Chastain) y su hijo Ryszard (Timothy Radford) cuando intentan huir. RTVE

La historia real del zoo La película La casa de la esperanza está basada en hechos reales y se estrenó en 2017. Una de sus guionistas es la ensayista Diane Ackerman, autora de La casa de la buena estrella, un relato de no ficción inspirado en el diario que la pareja, especialmente Antonina. Se publicó en 2007 y un año más tarde escaló al puesto número 13 de la lista de best-seller del periódico The New York Times. La realidad fue que, durante la ocupación, casi 300 personas vivieron ocultas en el zoo de Varsovia y en la casa del matrimonio, que acogía a sus paisanos durante días y, en algunos casos, durante años. Dos décadas después, Antonina y Jan Zabisnki recibieron el reconocimiento de 'Justos entre las naciones' por parte del museo Yad Vashem en Israel, que recuerda la memoria de las víctimas del Holocausto. Antonina, junto a su hijo y a varias mujeres acogidas en su hogar. RTVE En los años que duró la guerra, Varsovia fue arrasada por los dos frentes: el alemán y el ruso. La población quedó muy mermada, pero el proyecto de reconstrucción del zoo se mantuvo. De hecho, sigue activo en la actualidad; abrió de forma oficial en 1928, pero hay reminiscencias de su existencia en las casas de fieras privadas del siglo XVII.

La película se rodó en Praga Pese a que la historia está ambientada en Varsovia, la película se rodó por completo en Praga, en República Checa. Lo complicado del rodaje fue trabajar con animales: todos los que aparecen en la cinta son reales, incluidas las crías de león a las que Chastain abraza. Un equipo de expertos cuidó de los animales para asegurar su calidad de vida: se monitoreó constantemente su bienestar y se miró por su seguridad durante las jornadas que estuvieron en el set de rodaje. La directora de la cinta, Niki Caro, es conocida por otras películas como Whale Rider, En tierra de hombres y McFarland. El papel principal recae en Jessica Chastain, ganadora del Oscar por su interpretación en Los ojos de Tammy Faye. Curiosamente, es la tercera vez, por exigencias del guion, que su personaje toca el piano. Lo hizo en La deuda, a las órdenes del director John Madden, y en La cumbre escarlata, con Guillermo del Toro. Además, su buena relación con Daniel Brühl (Malditos bastardos, Good bye, Lenin!) fue más que evidente. La actriz comentó que su compañero le enseñó "el peor alemán" para maldecir entre toma y toma.