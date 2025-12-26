"Tu radio superestrella", el lema de RNE para felicitar la Navidad en 'Telepasión 2025'

Radio Nacional de España también ha tenido su momento en la tradicional gala navideña de RTVE emitida en Nochebuena, Telepasión 2025 - Mi gran noche. Este año, el programa ha jugado con el ritmo y el espíritu de uno de los éxitos de este 2025, Superestrella de Aitana, transformándolo en un lema muy nuestro: "Tu radio superestrella".

La idea era muy sencilla: poner rostro —y hacer un guiño— a esas voces que acompañan cada día a nuestros oyentes, desde primera hora de la mañana hasta la noche. El resultado es una mezcla de humor, música y complicidad que muestra como la radio pública es una gran familia que informa, entretiene y, por un ratito, también baila.

"Tu radio superestrella": la radio que va directa a ti El spot juega con la complicidad del oyente: primero te sitúa en la rutina y, poco a poco, te invita a celebrar. La música y el guiño al tema de Aitana sirven de hilo para lanzar un mensaje que ya es reconocible: "estamos contigo, cada día nos eliges, la radio va directa a ti". Todo envuelto en un formato muy ligero y festivo que muestra la otra cara de la radio pública. A lo largo del vídeo aparecen algunos de los rostros más reconocibles de la radio pública: Pepa Fernández (No es un día cualquiera), Rosa María Molló (24 horas), Pedro Santos (Las tardes de RNE), Salvador Jiménez (Patio de voces, Radio 5), Chema García Langa (Crónica de España). También intervienen los presentadores de Clásicos populares, Fernando Blázquez y Ana Cortijo, Carles Mesa (Radio 4) y Gorka Rodríguez, de El despertador de RNE. La presencia de Radio 3 llega de la mano de Paula Quintana (Alta Gama) y Leyre Guerrero (Nanana), que representan el pulso más musical y alternativo de la emisora. Y otro eje fundamental de RNE, el deporte que está representado por Miguel Ángel Méndez y Silvia Barba.