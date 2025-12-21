Se cumplen 20 años de la película romántica que revolucionó nuestras vacaciones: así es 'The Holiday'

Para muchos, The Holiday es uno de los grandes clásicos modernos de las Navidades. La premisa de la película (muy moderna para la época) plantea la siguiente cuestión: ¿estarías dispuesto a intercambiar tu casa con un extraño para viajar? Estrenada en 2006, la película, escrita y dirigida por Nancy Meyers, quien se dio a conocer por Algo para recordar, otro clásico del género romántico, The Holyday cuenta la historia de dos mujeres despechadas con el amor que deciden vivir unas Navidades diferentes y viajar fuera de su ciudad. Una de ellas, desde Londres, está interpretada por Kate Winsley, la otra, desde Los Ángeles, es Cameron Díaz. Ambas, intercambian sus casas.

Visto con la mirada actual, este idea tan practica de viajar de forma económica y asegurarse el alojamiento en un buen casoplón está más asentada, pero hace 20 años, cuando se estrenó, la película era una auténtica novedad. De hecho, The Holiday fue, en parte, la impulsora de Home exchage, una fórmula, anterior incluso a Airbnb, en la que se realizaban este tipo de intercambios y que muchos descubrieron a raíz de ver la película.

Jude Law y Cameron Díaz en 'The holiday' (2006)

Un reparto inigualable: Winsley, Díaz, Black y Law Es una de las cosas que más destacan de la cinta, además de un guion exquisito, que sigue las pautas clásicas del género chica conoce chico, una de las primeras cosas que atraen de The Holiday es su reparto de actores. A Winsley y Díaz se suman Jude Law y Jack Black, dos de los actores de moda en aquellos años, que venían de triunfar en cintas como Closer y Escuela de rock, respectivamente. Un cuarteto de lujo para el que, de forma expresa, la directora había escrito el guion y que como resultado hace que todos los personajes desprendan un brillo único. Kate Winslet y Jack Black en 'The Holiday'

The Holiday: curiosidades de la película Entre las curiosidades más buscadas por quienes han visto la película está, sin duda, dónde se rodó y, en concreto, si las casas que Kate y Cameron se intercambian en The Holiday existieron de verdad. Porque, admitámoslo, existen dos tipos de personas en el mundo: la gente que quiere alojarse en el casoplón de Cameron Diaz en Brentwood y la gente que quiere alojarse en la acogedora casita de campo de Kate Winslet en Cotswolds. ¿Tú, de quién eres? Para empezar, la cabaña inglesa (Rose Hill Cottage) por la que vemos a Cameron pasera envuelta en mullidas bufandas, viendo la tele y bebiendo vino, no existe. Se construyó una fachada para el exterior en un campo y los interiores se filmaron en un estudio en Los Ángeles. Sentimos la decepción. Por otro lado, la casa de Amanda sí tiene algo de real. Al menos, la casa existe, es una mansión de estilo mediterráneo que puede visitarse en Los Ángeles, pero los interiores fueron recreados en unos estudios de cine. Kate Winslet y Jack Black durante una escena de 'The Holiday'